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رياضة

إريك تراوري يسجل هدف التعادل لـ بيرامديز في شباك أسوان

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:00 م
أريك تراوري
أريك تراوري
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حسام الحارتي
أحرز أريك تراوري لاعب نادي بيراميدز هدف تعادل فريقه في مرمي شباك أسوان، في المباراة التي تجمعه بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري المصري .

وتمطن إريك تراوري من إحراز هدف تعادل فريقه في الدقيقة "80"، عن طريق عرضية رائعة من إبراهيم حسن من الجهة اليمنى، على رأس اللاعب إريك تراوري، الذي يحول الكرة برأسية رائعة من أعلى الحارس مسعد عوض؛لتسكن الشباك لتصبح النتيجة "1-1".

وانتهت أحداث الشوط من مباراة فريقي أسوان ونظيره بيراميدز بتقدم الأول بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الممتاز .

وأحرز فادي فريد لاعب نادي أسوان هدف تقدم فريقه في شباك نادي بيراميدز في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

وتمكن فادي فريد من إحراز هدف تقدم فريقه من خلال ركلة جزاء بعد تسديدة من ديويدار تصطدم في يد اللاعب محمد حمدي من داخل منطقة الجزاء.

وأعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض به مباراة أسوان في الدوري الممتاز مساء اليوم.

ويحل بيراميدز ضيفا على أسوان، على استاد الشرطة بالعباسية، في إطار مباريات الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

خط الدفاع: علي جبر - عبد الله بكري - رجب بكار - محمد حمدي 

خط الوسط: محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر- نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: جون أنطوي 

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: 

مهدي سليمان - محمود حمادة - أحمد أيمن منصور - دودو الجباس - إسلام عيسى - محمد فتحي - عمر العيوني - محمد عطوة - إيريك تراوري 

فيما خرج من قائمة المباراة، طارق طه والحارس الشاب عبد الرحمن أيمن
 
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