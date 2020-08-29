AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جمال صيام: نصيب الفرد من الأراضي الزراعية يعد أقل النسب عالميا.. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:39 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
كشف الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، خطورة  خطورة البناء على الأراضي الزراعية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" تقديم "رانيا هاشم"، أن إجمالى الأراضى الزراعية بمصر 9 مليون فدان، والتعداد السكانى لمصر 100 مليون نسبة، معقبا:" لو قسمنا عدد الأفدنة على السكان هنلاقى ان نصيب كل فرض حوالى قراطين بنسبة 0.009% من الفدان".

وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي، ان نصيب الفرد من الأراضي الزراعية من أقل النسب عالميا، ومن هناك تكمن خطورة التعدي على الأراضى الزراعية.

ولفت  إلى أنه خلال الـ 20 عاما الماضية تم التعدي على حوالى 400 ألف فدان. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلاق سلسلة أوراق السياسات تحت شعار مصر ما بعد كوفيد-19

ترشيحاتنا

في 20 مليون دولار| حبس رجل أعمال نصب على المواطنين بشركة استثمار وهمية فى الجيزة

السجيني: حديث الرئيس اليوم عن ملف التصالح في مخالفات البناء جاء من القلب.. فيديو

السيسي: لن أسمح بغياب الدولة مرة أخرى عن مشروعات التطوير ..فيديو

بعد مواجهة آرسنال وليفربول.. النني يتفوق على محمد صلاح

صحة حديث «من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم ترمد عينه»

مصادر تونسية لـ صدى البلد: فرجاني ساسي قرر الرحيل عن الزمالك بنهاية الموسم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان طويل.. منة عرفة تخطف الأنظار على شاطئ البحر

تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا

أنيقة وجذابة.. إطلالات ميلانيا ترامب.. شاهد