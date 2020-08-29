جمال صيام: نصيب الفرد من الأراضي الزراعية يعد أقل النسب عالميا.. فيديو





وأوضح ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" تقديم "رانيا هاشم"، أن إجمالى الأراضى الزراعية بمصر 9 مليون فدان، والتعداد السكانى لمصر 100 مليون نسبة، معقبا:" لو قسمنا عدد الأفدنة على السكان هنلاقى ان نصيب كل فرض حوالى قراطين بنسبة 0.009% من الفدان".





وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي، ان نصيب الفرد من الأراضي الزراعية من أقل النسب عالميا، ومن هناك تكمن خطورة التعدي على الأراضى الزراعية.





ولفت إلى أنه خلال الـ 20 عاما الماضية تم التعدي على حوالى 400 ألف فدان.

كشف الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، خطورة خطورة البناء على الأراضي الزراعية.