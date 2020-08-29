وزير الخارجية التركي يهدد اليونان بالحرب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، إنه لا يمكن لليونان توسيع حدود مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا في بحر إيجة، مؤكدا أن هذا قد يكون سببا للحرب، حسبما نقلت عنه وكالة "الأناضول".





وسبق أن قال فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي ، إن "الاتحاد الأوروبي يدعو للحوار من جهة، ويسعى لمخططات أخرى من جهة ثانية، فيما يخص الأنشطة التي نجريها في جرفنا القاري شرقي المتوسط".





اقرأ أيضا:





وأكمل ادعاءاته، قائلا "ننتظر من الاتحاد الأوروبي التحلي بالانصاف حيال شرق المتوسط، ولا ينبغي أن يتوقع أحد من تركيا التراجع خطوة إلى الوراء".





وتابع أقطاي "بخصوص رغبة اليونان توسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلًا.. هل تنتظرون منا قبول هذا؟ إن لم يكن ذلك سببا للحرب، فماذا سيكون؟".





وادعى نائب الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا لن تتنازل إطلاقا عن حقوقها في شرق المتوسط وإيجه، وتابع "أمتنا لا تقيم وزنا لأي شيء عندما يتعلق الأمر باستقلالها وحريتها، ولا تتوانى عن دفع أي ثمن مقابل صونهما".



