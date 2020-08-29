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رياضة

حمدي فتحي يضيف الهدف الثاني للأهلي أمام المصري

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:00 م
حمدي فتحي
حمدي فتحي
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محمد رشاد
أضاف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثاني أمام مضيفه المصري، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد برج العرب فى إطار مباريات الاسبوع الـ 23 من الدوري المصري .

سجل الهدف اللاعب حمدي فتحي ، فى الدقيقة 55 من زمن المباراة ، عقب عرضية من الجانب الايمن استقبلها بادجي برأسه ليهيأها لحمدي فتحي الذي لم يتهاون فى وضعها برأسه فى مرمى المصري .

سجل الهدف الاول اللاعب أليو بادجي فى الدقيقة 46 من زمن المباراة بعد عرصية أرضية من الجانب الايمن عن طريق اللاعب الشاب محمد هاني ليسدد بادجي الكرة بقدمه اليمني أرضية فى مرمى فريق المصري.

ويتربع الأهلي على صدارة ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة بفارق 14 نقطة عن بيراميدز الوصيف، والذي خاض مباراة الجولة الحالية.

أما المصري فيحل في المرتبة رقم 15 برصيد 21 نقطة ولكن بعدما خاض 19 مباراة فقط، متفوقًا بفارق الأهداف على الجونة صاحب أول مراكز الهبوط.
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