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محافظات

الأول على الجمهورية ثانوي صناعي: لم أتلق اتصالاً من وزير التعليم.. والدبلومات الفنية أصعب من الثانوية العامة.. صور

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:21 م
صدى البلد
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مروة فاضل

بنبرت فرح استقبل محمد محمود عبد الرازق ابن قرية كفر ابنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية خبر حصوله علي أول الجمهورية في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام الخمس سنوات، حيث أكد أنه تلقي خبر تفوقه من الصحفيين ولم يتلق اتصالاً من وزير التربية والتعليم.

وأكد، انه توقع ان يكون بين الاوائل حيث كان هدفه منذ بدء العام انه يكون له ترتيب بين الأوائل حيث كان يُذكر دروسه 8 ساعات يوميا ويُراجع دروسه أولا بأولاً، موضحًا أنه لم يتلق دروس خصوصية واما كان يذهب للمدرسة ولم يغب يومياً وكان يساعده مدرسو مدرسته علي التحصيل والمذاكرة.

وأوضح أنه حصل في الصف الثالث الإعدادى علي مجموع 270 ولكن والده فضل الالتحاق بالدبلوم النفي وليس الثانوية العامة، مؤكدا ان الدبلومات الفنية اصعب من الثانوية العامة حيث انها نظرى وعملي.

وتابع أنه مع بداية أزمة كورونا كان يخشي تأجيل الدراسة والامتحانات فكان هناك قلق وخوف دائم من مستقبل الامتحانات ولكنه ذاكر وكثف جهده مع أزمة كورونا للحصول علي مجموع عال، موضحا انه هو الأكبر بين أشقائه ووالده يعمنل موظف بالقطاع الخاص ووالدته ربة منزل.

وتمني الاول ان يلتحق بكلية الهندسة وان يحصل كل من والده ووالدته علي عمرة مع فتح الذهاب للاراضي المقدسة عقب انتهاء أزمة كورونا.

الأول على الجمهورية ثانوي صناعي: لم أتلق اتصالاً من وزير التعليم.. والدبلومات الفنية أصعب من الثانوية العامة.. صور
الأول على الجمهورية ثانوي صناعي: لم أتلق اتصالاً من وزير التعليم.. والدبلومات الفنية أصعب من الثانوية العامة.. صور
الأول على الجمهورية ثانوي صناعي: لم أتلق اتصالاً من وزير التعليم.. والدبلومات الفنية أصعب من الثانوية العامة.. صور
الأول على الجمهورية ثانوي صناعي: لم أتلق اتصالاً من وزير التعليم.. والدبلومات الفنية أصعب من الثانوية العامة.. صور
الأول على الجمهورية ثانوي صناعي: لم أتلق اتصالاً من وزير التعليم.. والدبلومات الفنية أصعب من الثانوية العامة.. صور
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