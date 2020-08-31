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الأول على الثانوية الصناعية: كنت أذاكر 12 ساعة فى اليوم.. فيديو

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:19 ص
الطالب أسامة رمضان
الطالب أسامة رمضان على عبدالحميد الجرف
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البهي عمرو

قال الطالب أسامة رمضان على عبدالحميد الجرف، إنه حاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية، في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية، شعبة تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف، نظام الثلاث سنوات، والحاصل على مجموع 5. 698 بنسبة 99.79%.

 

وأضاف أسامة رمضان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية، آية جمال الدين، أن قرار تأجيل امتحانات الدبلومات أثر على جميع الطلاب.

ولفت إلى أنه كان يذاكر 12 ساعة فى اليوم الواحد، مؤكدًا أنه ظل يذاكر رغم تأجيل الامتحانات بسبب فيروس كورونا.


وأشار إلى أنه يتمنى الحصول على منحة من الدولة، أو الالتحاق بكلية الهندسة.

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