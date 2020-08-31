من أجل سوريا وليبيا.. وفد تركي يتوجه إلى موسكو لإجراء مباحثات بشأن ملفات إقليمية

أعلنت وزارة الخارجية التركية، عن توجه وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، إلى روسيا لمدة يومين لإجراء مباحثات بشأن سوريا وليبيا والملفات الإقليمية.





ونقلت الصحف التركية ما جاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين: "سيزور وفدنا المشترك بين الوزارات برئاسة سادات أونال موسكو في الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر لمناقشة الوضع في المنطقة، وخاصة في ليبيا وسوريا".





وأوضحت أن الوفد سيضم أيضا ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني وجهاز المخابرات الوطني.





وفي وقت سابق، اتفقت تركيا وروسيا على أنه لا حل عسكريا للأزمة في ليبيا، وعلى ضرورة استمرار التشاور فيما بينهما من أجل وقف إطلاق النار وضمان الوصول الإنساني الآمن، ودعوة الأطراف إلى اتخاذ التدابير لضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لجميع المحتاجين، مع تقييم إنشاء مجموعة عمل مشتركة خاصة بليبيا.



