اقتربت من المليون حالة.. روسيا تسجل 4993 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت روسيا اليوم، الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية في روسيا تسجيل 4993 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة لديها إلى 995319 حالة.





وقالت فرقة العمل الروسية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا إن 83 شخصًا توفوا جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع العدد الرسمي للوفيات إلى 17176.





وذكر التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن 2405 أشخاص تماثلوا للشفاء من المرض خلال اليوم الماضي ليصل إجمالي المتعافين إلى 809387، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 168756.





وحسب التقرير، فإن 27,2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.