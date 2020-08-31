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أخبار العالم

شاهد.. كيف احتفل نتنياهو بوصول أول طائرة إسرائيلية إلى الإمارات

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:19 م
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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شيماء مصطفى
نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقطع فيديو على حسابه بموقع "تويتر"، وهو يتحدث عبر الهاتف مع الوفد المتجه على متن أول طائرة إسرائيلية تصل إلى أبو ظبي.

وقال نتنياهو، وهو يشير بيده إلى المسار الذي اتخذته الطائرة: "كنت متحمسا للتحدث عبر الهاتف مع الوفد الإسرائيلي وهو في طريقه إلى أبو ظبي لصنع سلام تاريخي".

وأضاف: "بعد الجهود التي قمت بها خلال السنوات الأخيرة نجحنا أخيرا في تحقيق السلام مقابل السلام".

ووصل إلى مطار الرئاسة في أبوظبي اليوم وفد مشترك من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة للإمارات وكان في استقبالهم وفد من الدولة.

وغادر الوفد صباح اليوم على متن أول طائرة تجارية إسرائيلية تحط على أرض الدولة، وكتب على أعلى نوافذ قمرة القيادة كلمة "سلام" باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، كما رفعت أيضا العلمين الإماراتي والإسرائيلي.

ومن المقرر أن تدشن الطائرة الإسرائيلية خط رحلات تجارية مع الإمارات.

وبجانب كوشنر، تقل الرحلة الإثنين مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، والمبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك وعددا من كبار شخصيات إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وكشفت مصادر مطلع على خطة الرحلة إن السعودية، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، سمحت للطائرة بوينج 737 التابعة لشركة طيران العال بالتحليق فوق أراضيها في طريقها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأعلنت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في 13 أغسطس 2020 عن اتفاق بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات بينهما.

وشهد الأسبوعان الماضيان تكثيف الاتصالات بين البلدين، وألغت الإمارات السبت قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1972، منهية 48 عاما من المقاطعة.
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