موعد مباريات قبل نهائي دوري مرتبط السلة للرجال

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، موعد مباريات الدور قبل النهائي من بطولة دوري المرتبط لكرة السلة رجال، والتي تُقام بصالة برج العرب بالإسكندرية.

وتُقام مباريات الذهاب يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، على أن تُقام مباريات العودة يومي 14 و15 من الشهر نفسه.

وتبدأ مواجهات فرق المرتبط في تمام الخامسة مساءً، تليها مباريات الرجال في السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد السكندري مع سموحة في ذهاب نصف النهائي يوم 12 نوفمبر، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 14 من الشهر ذاته، بينما يلتقي الأهلي مع سبورتنج في ذهاب نصف النهائي يوم 13 نوفمبر، وتُقام مباراة الإياب يوم 15 نوفمبر.

وتقام المباريات في المواعيد التالية:

الاتحاد وسموحة – المرتبط في الخامسة مساءً، والرجال في السابعة مساءً.

الأهلي وسبورتنج – المرتبط في الخامسة مساءً، والرجال في السابعة مساءً.

وحددت لجنة المسابقات موعد إقامة الدور النهائي خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري، بصالة الشباب والرياضة "زويل" بمدينة السادس من أكتوبر.