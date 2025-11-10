قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حلول غير تقليدية للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة بأسوان

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعاً بشأن حل مشكلة خط السيب النهائى لمحطة معالجة قرية غرب أسوان للإستفادة من تصرفات مياه الصرف الصحى الخاصة بالمحطة ، وتحقيق الإستثمار الأمثل للمياه فى التشجير ورى المسطحات الخضراء بمدينة أسوان الجديدة .

ويأتى ذلك فى خطوات جادة للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

وأثناء الإجتماع الذى حضره اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندس مصطفى السعيد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة ، والمهندسة سوزان متولى رئيس الجهاز التنفيذى لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، فضلاً عن المختصين بالهيئة.

تم إستعراض آلية تنفيذ الغابة الشجرية ، والتى من المقرر إقامتها بعد التصديق عليها من الجهات المختصة .

الصرف الصحى 

ومن جانبه قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بقيادة المهندس شريف الشربينى للإجراءات السريعة التى تم إتخاذها لتخصيص الغابة الشجرية بمدينة أسوان الجديدة ، وهو ما سينعكس بالإيجاب بالبدء فى التنفيذ ، ويعود بالنفع على المواطن الأسوانى بإنهاء المشروعات الخاصة بقطاع الصرف الصحى داخل القرى المستهدفة فى موعد أقصاه نهاية ديسمبر المقبل .

وأكد المحافظ على أنه يتم الإهتمام بشكل كبير بتنفيذ المشروعات بأفكار خارج الصندوق ، وبحلول غير تقليدية من أجل الإسراع بمعدلات الإنجاز للتغلب على التحديات وأى مشاكل أثناء العمل وفقاً لخطط محكمة وومنهجة ومدروسة لتحقيق الإستدامة لهذه المشروعات بالشكل المطلوب .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

