قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم العالي يقرر ندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
ذا أثلتيك: أوريلي أحبط محمد صلاح في قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول
انهيار زوجة إسماعيل الليثي أمام المستشفى بعد رحيله
قبل غلق باب الاقتراع.. انتشار أمنى كبير فى محيط اللجان الانتخابية
الشيخ محمد أبو بكر عن وفاة إسماعيل الليثي: لعل موت ولده قبله رفعة لدرجته
هل الحسد سبب وفاة إسماعيل الليثى وابنه؟.. عالم أزهري يكشف الحقيقة
وفاة إسماعيل الليثي ليلحق بابنه ضاضا.. قصة المطرب الشعبي من التوك توك إلى النهاية المفجعة
الوطنية للانتخابات: أعلى ورقة تصويت بها 62 مرشحا.. فيديو
‎انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين كبار السن على لجان الجيزة بكثافة
سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الإثنين 10 نوفمبر 2025
الصناعه: تمويل المصانع المتعثرة مقابل حصص ملكية بين 25% و49% من رأس المال
انتخابات مجلس النواب 2025 .. السيدات تتصدرن المشهد أمام مدرسة جمال عبدالناصر بالدقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الاطمئنان على صحة رئيس لجنة باسوان لإصابته فى حادث سير

النواب
النواب

أجرى المستشار محمد الشناوى رئيس هيئة النيابة الإدارية اتصالًا اطمئن فيه على حالة عضو النيابة الإدارية المكلف بالإشراف على لجنة فرعيةفي انتخابات البرلمان 2025 بمحافظة أسوان، عقب تعرضهما لحادث سير صباح اليوم حال توجهه للجنة المكلف بالإشراف عليها، وتلقيه الرعاية الطبية اللازمة، واستقرار حالتهما الصحية.

كان عقد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوى، اجتماعه اليوم، حيث تطرق الاجتماع لمتابعة أعضاء النيابة الإدارية المشرفين على انتخابات مجلس النواب 2025، والتي انطلقت أعمالها صباح اليوم في محافظات المرحلة الأولى.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية متابعة غرفة العمليات المركزية بالهيئة لأعضاء النيابة الإدارية المشرفين على الانتخابات باللجان العامة والفرعية، وتوفير الدعم الكامل لهم بما يكفل أداء مهامهم على الوجه الأمثل.

مجلس النواب

كما وجّه المجلس الأعلى للنيابة الإدارية خالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي؛ للجهد البالغ الذي تقوم به في إدارة العملية الانتخابية ومتابعة رؤساء اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية، وتذليل كافة العقبات لتخرج العملية الانتخابية بشكل مشرف يليق بالدولة المصرية.

هذا وقد شهدت اللجان الإنتخابية بأسوان عقب إنتصاف اليوم الإنتخابى فى أول أيام انتخابات مجلس النواب لعام 2025، اليوم الاثنين توافد كثيف من الناخبين للإدلاء بأصواته في انتخابات مجلس النواب واختيار من يمثلهن ويعبر عن أصواتهن فى قبة البرلمان.

وشهدت مقار اللجنة الانتخابية بمدرسة العقاد الثانوية العسكرية بنين في مدينة أسوان، تواجدا أمنيا مشددا لفرض السيطرة الأمنية وتأمين الناخبين أثناء توافدهم على اللجان.

ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية داخل محافظة أسوان 4 دوائر انتخابية، وعدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب لعام 2025 عدد مليون و122 ألف و806 ناخب وناخبة.

وبلغ عدد المتنافسين في انتخابات مجلس النواب لعام 2025 في أسوان 58 مرشحا والتنافس بينهم على 5 مقاعد فردية.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

الأهلي والزمالك

علامة استفهام.. خبير تحكيمي يهاجم حكم السوبر: الزمالك يستحق ركلتي جزاء في نهائي السوبر المصري

ترشيحاتنا

ساركوزي

القضاء يفرج عن ساركوزي ويضعه تحت رقابة "مشددة" على ذمة قضية التمويل الليبي

استئناف التصويت داخل لجان بولاق الدكرور بعد ساعة الاستراحة

استئناف التصويت داخل لجان بولاق الدكرور بعد ساعة الاستراحة

ضربتين جوّيتين استهدفتا قاربين في المياه الدولية للمحيط الهادئ

البنتاجون: مقتل 6 بضربتين أمريكيتين على قاربين مشتبه بهما بالمحيط الهادئ

بالصور

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

تشبه ميتسوبيشي.. تسريب صور سيارة نيسان نافارا الجديدة

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد