الاطمئنان على صحة رئيس لجنة باسوان لإصابته فى حادث سير

أجرى المستشار محمد الشناوى رئيس هيئة النيابة الإدارية اتصالًا اطمئن فيه على حالة عضو النيابة الإدارية المكلف بالإشراف على لجنة فرعيةفي انتخابات البرلمان 2025 بمحافظة أسوان، عقب تعرضهما لحادث سير صباح اليوم حال توجهه للجنة المكلف بالإشراف عليها، وتلقيه الرعاية الطبية اللازمة، واستقرار حالتهما الصحية.

كان عقد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوى، اجتماعه اليوم، حيث تطرق الاجتماع لمتابعة أعضاء النيابة الإدارية المشرفين على انتخابات مجلس النواب 2025، والتي انطلقت أعمالها صباح اليوم في محافظات المرحلة الأولى.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية متابعة غرفة العمليات المركزية بالهيئة لأعضاء النيابة الإدارية المشرفين على الانتخابات باللجان العامة والفرعية، وتوفير الدعم الكامل لهم بما يكفل أداء مهامهم على الوجه الأمثل.

مجلس النواب

كما وجّه المجلس الأعلى للنيابة الإدارية خالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي؛ للجهد البالغ الذي تقوم به في إدارة العملية الانتخابية ومتابعة رؤساء اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية، وتذليل كافة العقبات لتخرج العملية الانتخابية بشكل مشرف يليق بالدولة المصرية.

هذا وقد شهدت اللجان الإنتخابية بأسوان عقب إنتصاف اليوم الإنتخابى فى أول أيام انتخابات مجلس النواب لعام 2025، اليوم الاثنين توافد كثيف من الناخبين للإدلاء بأصواته في انتخابات مجلس النواب واختيار من يمثلهن ويعبر عن أصواتهن فى قبة البرلمان.

وشهدت مقار اللجنة الانتخابية بمدرسة العقاد الثانوية العسكرية بنين في مدينة أسوان، تواجدا أمنيا مشددا لفرض السيطرة الأمنية وتأمين الناخبين أثناء توافدهم على اللجان.

ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية داخل محافظة أسوان 4 دوائر انتخابية، وعدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب لعام 2025 عدد مليون و122 ألف و806 ناخب وناخبة.

وبلغ عدد المتنافسين في انتخابات مجلس النواب لعام 2025 في أسوان 58 مرشحا والتنافس بينهم على 5 مقاعد فردية.