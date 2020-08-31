تولى الحكم وعمره 9 أشهر.. قصة القديس هنري السادس ملك إنجلترا

في عمر التسعة أشهر من عمره، أصبح هنري السادس ملك إنجلترا في 1 سبتمبر 1422، بعد وفاة والده هنري الخامس، حيث حكم مجلس الوصاية البلاد حتى عام 1437، عندما كان هنري يعتبر كبيرًا بما يكفي للحكم (15 عاما)، ليكون أصغر شخص يرث العرش الإنجليزي.





وبعد أقل من شهرين من توليه العرش الإنجليزي، أضاف هنري تاجًا آخر إلى حزامه عندما توفي جده، الملك تشارلز السادس في 21 أكتوبر - ليتم إعلان هنري ملكًا على فرنسا تماشيًا مع شروط معاهدة تروا لعام 1420، التي كانت من النجاحات العسكرية لوالد هنري وتنص على أن إنجلترا تمتلك مناطق شاسعة في فرنسا، والتي فقدها الإنجليز تدريجيًا على مدار فترة حكم هنري السادس.





"تقية وبسيطة ومتشددة"، هذه هي الطريقة التي يصف بها المؤرخون والعلماء هنري السادس، فقد أمضى ملك العصور الوسطى وقت فراغه في التأمل في آلام المسيح، البقاء في الأديرة، وممارسة "Devotio Moderna"، وهي حركة إصلاح ديني دعت إلى التواضع والطاعة.





ووفقا لموقع "هيستوري اكسترا"، كان هنري مخلصًا جدًا لفكرة السلام، فقد حاول مرة واحدة التحريض على "يوم الحب" للمساعدة في التوفيق بين الفصائل المتحاربة في حروب الورود، حيث كانت الفرضية على النحو التالي: موكب (أو شيء مشابه) سيقام في 24 مارس 1458 حيث كان قادة لانكاستريين يمسكون بأيدي يوركستانيين البارزين أثناء سيرهم في شوارع لندن. وغني عن القول أن الخطة لم تفعل شيئًا لإخماد العداء بين الجانبين.





في أغسطس 1453، سقط هنري السادس في حالة من الجمود استمرت 18 شهرًا، يعتقد بعض المؤرخين أنه كان يعاني من الفصام الجامدي وهي حالة تتميز بأعراض تشمل الذهول والنوبات القلبية (فقدان الوعي) والخرس.





كما أشار إليه آخرون ببساطة على أنه انهيار عقلي، فمن المؤكد أنه كان لديه الاستعداد الوراثي لذلك؛ جده لأمه، تشارلز السادس ملك فرنسا، عانى من نوبات متكررة من المرض العقلي خلال الثلاثين سنة الماضية من حياته.





وعندما تعافى هنري أخيرًا من مرضه الذي دام 18 شهرًا، اندهش عندما وجد زوجته أنجبت ولدا يسمى إدوارد في أكتوبر 1453، بعد أشهر قليلة من مرض هنري.





لم يكن هنري حاكما قويا، حيث فشل بشكل كبير كحاكم وخسر مملكتين، لم يخسر فرنسا فحسب، ولكن عدم قدرته على توفير حكومة جيدة أدى إلى حروب الوردتين وفي النهاية مقتله.





على الرغم من قيادته الضعيفة، فقد كرم الناس في جميع أنحاء إنجلترا هنري كشخصية تشبه القديسين بعد وفاته في 21 مايو 1471، حيث شرع عدد متزايد من الناس في الحج إلى دير تشيرتسي، حيث دفن الملك، قبل إعادة رفاته إلى كنيسة القديس جورج في وندسور.





سرعان ما تم قبول فكرة "هنري الرجل المقدس" ، وفي عام 1500 تم تجسيد كتاب يقترح أن الملك يمكن أن يصنع المعجزات -حتى بعد وفاته- من إحياء ضحايا الطاعون إلى إنقاذ خادم متهم ظلمًا بجريمة كبرى.





لذلك انطلقت عبادة "القديس هنري"، نظرا لكونه قُتل ظلمًا، فكانت هناك شفقة كبيرة على ملك عومل بعد إقالته، على أنه لص، ثم أُعدم دون أن يرتكب أي جريمة.