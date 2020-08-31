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رياضة

محمد إبراهيم وعمرو مرعي يقودان مصر للمقاصة أمام حرس الحدود فى الدوري

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:34 م
إيهاب جلال مدرب المقاصة
إيهاب جلال مدرب المقاصة
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عمرو الحلواني
أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، فى الدورى اليوم على ملعب استاد المكس، ضمن الجولة الـ ٢٣ للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد 
خط الوسط: أحمد محسن وصلاح ريكو ومحمد توني ومحمد إبراهيم 
الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومحمد مسعد ومحمد كناريا وصلاح عاشور وباولن فوافي وأودو موسيس وصلاح أمين.

يدخل المقاصة المباراة برصيد ٢٣ نقطة ويحتل المركز الـ ١٤ في جدول ترتيب الدوري.‎

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