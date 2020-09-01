مصر تبدأ تنفيذ قرار حظر الدخول بدون تحليل PCR.. وبدء التطبيق على رحلتين من السعودية واليونان

يبدأ مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، الموافق 1 سبتمبر، تطبيق قرار الحكومة، بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي، قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.









وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي، إن أولى الرحلات التي سيطبق على ركابها قرار الحكومة، هي رحلة شركة طيران النيل ذات رقم NP1272 القادمة من مدينة الدمام السعودية على متنها 150 راكبا، ورحلة خطوط ايجين الجوية تحمل رقم A3930 القادمة من مدينة أثينا اليونانية وعلى متنها 99 راكبا.









وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.







