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أخبار البلد

مصر تبدأ تنفيذ قرار حظر الدخول بدون تحليل PCR.. وبدء التطبيق على رحلتين من السعودية واليونان

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:49 ص
المطارات المصرية
المطارات المصرية
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نورهان خفاجي
يبدأ مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، الموافق 1 سبتمبر، تطبيق قرار الحكومة، بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي، قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي، إن أولى الرحلات التي سيطبق على ركابها قرار الحكومة، هي رحلة شركة طيران النيل ذات رقم NP1272 القادمة من مدينة الدمام السعودية على متنها 150 راكبا، ورحلة خطوط ايجين الجوية تحمل رقم A3930 القادمة من مدينة أثينا اليونانية  وعلى متنها 99 راكبا.


وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.


وتبدأ المطارات المصرية، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، الموافق أول سبتمبر، تطبيق قرار مجلس الوزراء، بحظر دخول جميع القادمين من الخارج إلى البلاد دون تحليل PCR، بمن فيهم حاملو الجنسية المصرية وخاطبت سلطة الطيران المدني المصري جميع شركات الطيران العاملة بالمطار، وذلك حتى إصدار تعليمات أخرى. 


وقالت سلطة الطيران المدني المصري، إنه وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات سواء المصريين أو الأجانب معفيين من تقديم شهادة تحليل  PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية، كما سمحت سلطة الطيران المدني للركاب القادمين إلى المطارات الساحلية بدون تحليل PCR  بالدخول إلى البلاد بشرط إجراء التحليل بالمطارات المصرية فور الوصول مقابل 30 دولارا.
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