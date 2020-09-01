بـ النوتيلا والكاتشب.. فنانة تشكيلية تبدع في رسم المشاهير

استغنت الفنانة التشكيلية داليا حسني صاحبة الـ٢٢ عاما، والتي حصلت علي بكالوريوس التجارة هذا العام عن أدوات الرسم التقليدية، حيث حوَّلت الريشة إلى ملعقة والألوان إلى عسل ومربى ونونتيلا، بالإضافة الي استخدام الكاتشب والملح والنعناع واستخدام المكرونة واللب والسوداني؛ لتقدم بورتريهات للفنانين والمشاهير وآخرين، ولقت ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.





في البداية، قالت داليا حسني لعدسة "صدى البلد" بدأت اكتشاف موهبتي من زمان أثناء طفولتي عندما اكتشف اهلي اني استطيع تنسيق الالوان ولدي شغف للفن، وبدا تشجيعي وبدات ارسم و في حصة الرسم بالمدرسة كانت تطلب المدرسة ان نقوم برسم رسمة وعندما انتهيت منها لم تصدق المدرسة ان هذه الرسمة من رسمي.





واضافت داليا حسني عندما كبرت وتمكنت من الرسم اردت ان اطور من نفسي عن طريق رسم بورتريه ورسم بالفحم والوان الماء.





واوضحت داليا حسني ان بعد ذلك أرادت ان تكون مميزة فبدات بالرسم ثلاثي الابعاد وكان من اقرب الرسومات الي قلبها مشيرا الي ان الفن ليس بفرش والوان فقط بل يمكن ان تستخدم اي شئ في الرسم مثل استخدام الملح في الرسم ورسمت بالمحل والسكر والنوتيلا والمربي والكاتشب بالاكل مثل المكرونة وكانت اول صورة لي باستخدام الاكل كانت صورة لمحمد صلاح ولاقت ردود افعال كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.





وتابعت داليا ومن اهم رسوماتي كانت رسمة زبيدة ثروت بالمربى والقشطة واحمد حلمي باللب والسوداني لانه شخصية لطيفة وقريبة من قلوبنا ثم بعد ذلك بدات ان استخدم صور من بعض مشاهد في المسلسلات او الافلام واقوم برسمها باستخدام الاكل مثل شخصية فاطمة وعبد الغفور البرعي في مسلسل لن اعيش في جلباب ابي باستخدام الكشري.





واضافت حسني ان من اخر رسوماتها كانت رسمة لـ مؤمن زكريا لاعب الأهلي بعد مرضه واستخدمت في رسمها العسل الابيض وحبة البركة لانهما رمز للشفاء، والكاتشب وهذا رمز للنادي الاهلي بالاضافة الي استخدام الشيكولاته متمنية الشفاء العاجل لكابتن مؤمن زكريا.