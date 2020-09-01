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منوعات

الكشف عن علاقة ميجان ماركل المفاجئة بآخر أمنية لـ الأميرة ديانا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
لم تتح الفرصة لميجان ماركل والأميرة ديانا للقاء أبدًا، لكن إحدى أكبر أمنيات "ديانا" قبل وفاتها، لها علاقة مفاجئة بـ"ميجان".

وبعد مغادرة العائلة المالكة؛ كان لدى الأميرة ديانا خطط كبيرة لحياتها تتشابه إلى حد كبير مع دوق ودوقة ساسكس، كانت أميرة الشعب تخطط للسيطرة على الشاشة الفضية، ولكن قُتلت ديانا في حادث سيارة في باريس في 31 أغسطس 1997، عندما كانت تبلغ من العمر 36 عامًا فقط، ومَرَّ 23 عامًا على وفاتها المأساوية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

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وبعد انتهاء حياتها كأميرة ، كانت تطمح الأميرة ديانا إلى دخول  صناعة الترفيه، وهذا يشبه إلى حد كبير ميجان وهاري ، اللذان يقال إنهما يروجان لمشاريع سرية لشركات إعلامية بارزة.

وقال الخبير الملكي "هوارد هودجسون" في سيرته الذاتية لعام 2007 "تشارلز- الرجل الذي سيكون ملكًا": "كانت تأمل أن يجد توني بلير دورًا لها كسفير من شأنه أن يحافظ على وجهها بالتأكيد على الصفحات الأولى لسنوات قادمة".

وأضاف "هودجسون": "كانت تتفاوض منذ ما يقرب من عام مع ممثل الشاشة الأمريكي كيفن كوستنر الذي أرادها أن تلعب دورها في تكملة لـ The Bodyguard".

وقال "هودجسون":"لقد قبلت 30 صفحة من النص المكتوب خصيصًا لها، وتناولت العشاء مع مديري الاستوديو في Warner Brothers".

وأضافت السيرة الذاتية: " بالنظر إلى إدمانها على المشاهير ، لا بد أنها تعرضت لإغراء جدي للقيام بدور الفيلم"، كما عُرض على ميجان ماركل والأمير هاري عددًا من فرص الترفيه منذ مغادرة العائلة المالكة.
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