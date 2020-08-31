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منوعات

قنبلة موقوتة.. معقمات اليدين يخلق جراثيم خارقة ولا يقضي من كورونا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
معقم اليدين الرفيق الذي أصبح لا يفارق الكثيرين منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، املًا في أن يحمي أصحابه من عدوى الفيروس المستجد، ولكن المفاجأة الصادمة حينما حذر باحثون من أن الاستخدام المكثف لجل اليد لمكافحة فيروس كورونا يمكن أن يخلق جراثيم خارقة لا يمكن إيقافها.

قال دكتور "أندرو كيمب" رئيس المجلس الاستشاري العلمي في المعهد البريطاني لعلوم التنظيف ، إن جل اليدين المعتمد على الكحول لم يثبت بعد أنه يقتل Covid-19 على الجلد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية. 

 لكن الأكاديمي في جامعة "لينكولن" قال إن الإفراط في استخدام المواد الهلامية سيسمح للحشرات الأخرى - الموجودة عادة في أيدينا - بتعلم كيفية النجاة منها، وحذر من أنه إذا تكيفت البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية للبقاء على قيد الحياة مع الكحول ، فقد يؤدي ذلك إلى "حالة هرمجدون".

وشدد على أن نظافة اليدين أمر حيوي للتعامل مع انتشار فيروس كورونا ، وأن غسل اليدين سلاح قوي، لكنه حذر من أنه حتى أكثر المطهرات فاعلية لا تقضي على كل حشرة ، مما قد يؤدي إلى ظهور المزيد من المشاكل، وستكون البكتيريا الباقية مقاومة للكحول وربما تكون أكثر ضررًا.


بيعت معقمات الأيدي في جميع أنحاء العالم في الأشهر الأولى من الوباء وتستخدم الآن بشكل روتيني من قبل الجمهور، وقال الدكتور كيمب:" إنه لا ينبغي الاعتماد على المواد الهلامية بشكل كبير للمساعدة في معالجة جائحة كوفيد -19".

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