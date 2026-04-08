الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

القبض على المتهم بإنهاء حياة والده وجدته في الإسكندرية

صورمن موقع الجريمة عقب الحادث
أحمد بسيوني

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على المتهم بارتكاب واقعة قتل والده وجدته بمنطقة دربالة، شرق المحافظة، في جريمة هزّت الرأي العام وأثارت حالة من الذعر بين الأهالي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المنتزه إخطارًا يفيد بالعثور على جثماني رجل مسن ووالدته داخل مسكنهما، وبهما إصابات بالغة في الرأس والجسد، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة نجل المجني عليه، حيث تبين معاناته من اضطرابات نفسية، ورفضه تلقي العلاج خلال الفترة الأخيرة، ما تسبب في تصاعد الخلافات الأسرية.

ووفقًا لشهادة أحد أقارب الأسرة، فإن المتهم توجه ليلًا إلى منزل والده، وحاول الدخول إلا أن والده رفض فتح الباب، فقام بكسره واقتحام الشقة، واعتدى عليه باستخدام ساطور، محدثًا إصابات قاتلة في الرأس، قبل أن يسدد له طعنة نافذة بالقرب من القلب.

وأضافت التحريات أن المتهم لم يكتفِ بذلك، بل تعدى على جدته مستخدمًا "شومة"، ما أسفر عن إصابتها إصابات بالغة أودت بحياتها في الحال، كما حاول التعدي على أفراد آخرين من الأسرة، إلا أنهم تمكنوا من الاحتماء داخل غرفهم ورفضوا فتح الأبواب.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت حبسه على ذمة القضية، مع انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمانين لبيان أسباب الوفاة، واستكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

