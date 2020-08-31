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منوعات

ليست حلًا.. لقاحات فيروس كورونا تزيد من الوباء

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:37 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
ينتظر الملايين لقاح فيروس كورونا على أحر من الجمر، بعد ان أحرزت العديد من الجامعات والمختبرات نتائج تصب لصالح فاعلية اللقاحات التي بدأ الإعلان عنها ولكن هناك مجموعة من العلماء كانوا لهم رأي آخر في ظهرو تلك اللقاحات واستهلاكها بتلك السرعة.

فقد قال علماء بارزون إن الاندفاع إلى تحصين السكان ضد Covid-19 يمكن أن يؤدي إلى طرح لقاح غير فعال للغاية ويؤدي إلى تفاقم الوباء، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان البريطانية.

ويتنافس السياسيون والشركات التجارية ليكونوا أول من يرخص لقاحًا ، لكن الخبراء يقولون إن العالم سيكون أفضل إذا  تم الانتظار حتى تظهر النتائج الشاملة فعالية بنسبة 30-50 ٪ على الأقل.

يعد اللقاح أمرًا حيويًا لوقف الوباء ، لكن البروفيسور "ريتشارد بيتو "من جامعة "أكسفورد" ومستشار منظمة الصحة العالمية ، قال إن اللقاح الأول سيتم شراؤه واستخدامه في جميع أنحاء العالم حتى لو كان منخفض الفعالية.

وأكمل:"حتى لو كان يحمي أقلية فقط من السكان ، فسيتم اعتباره المعيار الذي سيتم من خلاله قياس اللقاحات اللاحقة، يمكن أن يؤدي ذلك حتى إلى الموافقة على لقاحات رديئة ، لأنهم لن يضطروا إلى إظهار أنها كانت أفضل".

كما قال بيتو: "أعتقد أن هناك اندفاعًا كبيرًا، وسيزيد ذلك الإندفاع من صعوبة تقييم اللقاحات الأخرى، نحن بحاجة إلى لقاح فعال ونحتاج إليه قريبًا، ولكن نحتاج حقًا إلى دليل قوي جدًا على الفعالية".

وأشار إلى أن لقاح أكسفورد يتفوق على معظم المنافسين الآخرين في العالم. تُجرى التجارب في عدد من البلدان ، بما في ذلك تلك التي لديها مستويات عالية من الإصابة ، مثل جنوب إفريقيا والبرازيل ، حيث ستتضح مدى نجاحها بسرعة أكبر.
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