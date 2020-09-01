AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الفيوم: تمويل بنكي لسداد قيم التصالح في مخالفات البناء

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:44 م
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن التعاون مع البنك الاهلي المصري في توفير تمويل ميسر للمواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، على فترة تصل الى ١٠ سنوات، وفقا لبرامج البنك المختلفة.  

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم مع المحاسب أشرف حافظ المدير الإقليمي للبنك الأهلي، والمحاسب علاء البولاقي مدير عام فرع البنك الأهلي بالفيوم، لمنح تمويل مالى للمواطنين الراغبين في التعامل مع البنك للمساعدة في سداد قيم التصالح بمخالفات البناء.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات منح التمويل المالي من قبل فرع البنك الأهلي بالفيوم، للمواطنين الراغبين للتعامل مع البنك للمساعدة في سداد قيم التصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم، مع وضع الدراسات المناسبة بطريقة التعامل مع البنك طبقًا لظروف كل حالة، وتحديد أنظمة التعامل الإدارية وقيمة التمويل المادية.

ووجه محافظ الفيوم بالتنسيق والتواصل بين ممثلي البنك الأهلى والمراكز التكنولوجية بشتى مراكز المحافظة، لتوفير شباك خدمات خاص بممثل البنك بكل مركز تكنولوجي، لإنهاء الإجراءات الخاصة بالراغبين في الحصول على تمويل بنكى لسداد قيم التصالح بمخالفات البناء.

كما وجه المحافظ بإعداد لوحات إرشادية بالمراكز التكنولوجية لإعلام المواطنين بطريقة التمويل البنكي وآليات صرفها، مؤكدًا على مسئولي البنك في تيسير الإجراءات أمام الراغبين في الحصول على التمويل اللازم، وسرعة صرف مبلغ التمويل من البنك حال الموافقة على الإجراءات قبل نهاية المدة المقررة للسداد في ٣٠ ستمبر الجاري.

وفي السياق ذاته، أشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم الى أن الاجتماع تناول تعزيز التعاون بين المحافظة والبنك في انشاء فروع جديدة بمراكز اطسا ويوسف الصديق وسنورس، وكذا توفير ماكينات الصراف الالي تخفيفًا على المواطنين، حيث وجه المحافظ بتوفير أماكن بعدد من مقرات الأحياء ومجالس المدن بالمحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ البحيرة: المراكز التكنولوجية تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

محافظ البحيرة: 59947 مواطنا تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء

15 أغسطس.. آخر موعد لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالأقصر

عقب تطبيق مقابل التصالح.. محافظ المنيا يتابع استقبال الطلبات في مخالفات البناء.. فيديو وصور

بعد خفض مقابل التصالح في مخالفات البناء.. إقبال كبير على المراكز التكنولوجية بالمنيا

بعد خفض رسوم التصالح.. إقبال كبير من المخالفين للبناء بسداد جدية التصالح بالمنيا.. صور

ترشيحاتنا

أسعار سيارات فيات fiat 2020 اليوم في مصر.. صور

مع زوجته.. مصطفى قمر يشارك جمهوره صورة من إجازته الصيفية

وزير النقل يشهد توقيع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو.. ويؤكد ستقدم خدمات تضاهي أوروبا

هجوم مروع .. وفاة رجل باستخدام مرآة سيارة مكسورة | صور

الكشف عن موعد ظهور رمضان صبحى بـ تيشيرت بيراميدز

أعلى مستوى في أسبوعين.. ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب وانهيار الدولار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. دومينيك حوراني بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

شاهد أجمل سيارات كيا kia k5 الجديدة 2021

رسميا.. تسعير هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في مصر | صور