محافظ الفيوم: تمويل بنكي لسداد قيم التصالح في مخالفات البناء

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن التعاون مع البنك الاهلي المصري في توفير تمويل ميسر للمواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، على فترة تصل الى ١٠ سنوات، وفقا لبرامج البنك المختلفة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم مع المحاسب أشرف حافظ المدير الإقليمي للبنك الأهلي، والمحاسب علاء البولاقي مدير عام فرع البنك الأهلي بالفيوم، لمنح تمويل مالى للمواطنين الراغبين في التعامل مع البنك للمساعدة في سداد قيم التصالح بمخالفات البناء.













أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات منح التمويل المالي من قبل فرع البنك الأهلي بالفيوم، للمواطنين الراغبين للتعامل مع البنك للمساعدة في سداد قيم التصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم، مع وضع الدراسات المناسبة بطريقة التعامل مع البنك طبقًا لظروف كل حالة، وتحديد أنظمة التعامل الإدارية وقيمة التمويل المادية.





ووجه محافظ الفيوم بالتنسيق والتواصل بين ممثلي البنك الأهلى والمراكز التكنولوجية بشتى مراكز المحافظة، لتوفير شباك خدمات خاص بممثل البنك بكل مركز تكنولوجي، لإنهاء الإجراءات الخاصة بالراغبين في الحصول على تمويل بنكى لسداد قيم التصالح بمخالفات البناء.





كما وجه المحافظ بإعداد لوحات إرشادية بالمراكز التكنولوجية لإعلام المواطنين بطريقة التمويل البنكي وآليات صرفها، مؤكدًا على مسئولي البنك في تيسير الإجراءات أمام الراغبين في الحصول على التمويل اللازم، وسرعة صرف مبلغ التمويل من البنك حال الموافقة على الإجراءات قبل نهاية المدة المقررة للسداد في ٣٠ ستمبر الجاري.





وفي السياق ذاته، أشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم الى أن الاجتماع تناول تعزيز التعاون بين المحافظة والبنك في انشاء فروع جديدة بمراكز اطسا ويوسف الصديق وسنورس، وكذا توفير ماكينات الصراف الالي تخفيفًا على المواطنين، حيث وجه المحافظ بتوفير أماكن بعدد من مقرات الأحياء ومجالس المدن بالمحافظة.