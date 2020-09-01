AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مينا عياد يروي كواليس صناعة "يا بيروت مصر جمبك"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:37 م
مينا عياد
مينا عياد
Advertisements
سعيد فراج
طرح الفنان مينا عياد أغنية جديدة بعنوان "يا بيروت مصر جمبك" تضامنا مع الشعب اللبناني بعد الحادث الأليم الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، وحققت ربع مليون مشاهدة تقريبا منذ طرحها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعن كواليس صناعة أغنية "يا بيروت مصر جمبك" قال مينا عياد في بيان له، لا أحد كان يتخيل هذا الوجه العابس للعاصمة اللبنانية بيروت، فالدمار بجوار البحر، ثمة غصة عميقة لدى اللبنانيين بعدما غير الانفجار الكثير من ملامحها وأبنيتها".


وتابع "مينا":" ولم يقع أثر هذا الحادث الأليم في نفوس اللبنانيين فقط بل أحدث حزن عميق في نفس كل عربي، وعبرت عن حزني وتضامني من خلال أغنية "يا بيروت مصر جمبك" وفور انتهائي من كتابتها وتلحينها تواصلت مع مهندس الصوت والموزع جورج يعقوب، والمايسترو جورج قلته الذي تولى عزف البيانو، وتحمسوا كثيرا للفكرة ولم يترددو في إنجازها تعبيرا عن حبنا وتضامننا مع لبنان العزيزة". 

أغنية "يا بيروت مصر جمبك" من كلمات وألحان مينا عياد، هندسة صوت جورج يعقوب، بيانو المايسترو جورج قلته.

يذكر أن مينا عياد طرح مؤخرا أغنية "مش عيب الاختلاف" من كلمات وألحان مينا عياد، توزيع عمر غالب، ميكس وماستر جورج يعقوب، إشراف فني وتسجيل مي محمد، بيز جيتار جورج يعقوب، تصوير بوستر "Mick Lowry"، إنتاج فني " Queen Media Production".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علي حس حكايتنا.. رامي جمال يتعاون مع اليسا تأليفاً وتلحيناً في ألبومها الجديد.. تفاصيل

البرلمان يرسل برقية مواساة لرئيس مجلس النواب اللبناني.. على عبدالعال: إننا في مصر لمحزونون للنتائج المأساوية لهذا الحادث الكارثي

جورج وسوف لـ لبنان: إنتِ نبض الحياة يا بيروت

موجز السوشيال ميديا.. بعد زيارته لبيروت ماكرون: لبنان ليس وحيدا.. نيكول سابا تهاجم المسئولين اللبنانيين بسبب انفجار بيروت

مينا عياد يقترب من مليوني مشاهدة بأغنية "مش عیب الاختلاف"

بسبب أحداث لبنان .. مطربون يدعمون بيروت على طريقتهم الخاصة

ترشيحاتنا

التموين عن صرف كمامة إجباريا على البطاقات: تزايد إصابات كورونا السبب

استعادة العرش الأوروبي ومعادلة إنجاز جوارديولا.. 5 تحديات تنتظر زيدان في الموسم الجديد

مصطفى خاطر يهنئ شقيقته بزفافها.. أحلى عروسة في الدنيا

استثمارات 90 مليار جنيه.. التعليم العالي: مصر حققت قفزات رائعة في التصنيف العالمي للجامعات

بدون جيم وأقل مجهود تعرفى كيف تتخلصين من سمنة الأرداف

حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

AdvertisementS

أشاهد الأفلام الإباحية وأمارس العادة السرية فهل أترك الصلاة ؟ .. أمين الفتوى يرد

حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

من حمام السباحة.. كيف تجاهل شريف إكرامى أنباء حذف صوره من الأهلي

خالد الغندور على فيسبوك: تدخلوا لإنقاذ مؤمن زكريا بأقصى سرعة

أقامت علاقة مع جارها لمدة 7 شهور.. ثلاثينة تعترف: جوزي قفشني وعشيقي نط من شباك الحمام

التموين عن صرف كمامة إجباريا على البطاقات: تزايد إصابات كورونا السبب

هتك عرض 3 فتيات وتحرش .. النائب العام: إحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى الجنايات

وزير النقل يشهد توقيع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو.. ويؤكد ستقدم خدمات تضاهي أوروبا

أول تعليق من كهربا بعد قرار فيفا بإيقاف دفع غرامة الزمالك.. شاهد

ملعوب بيراميدز.. شرط تعجيزي يمنع أحمد فتحي من البقاء في الأهلي

الكشف عن موعد ظهور رمضان صبحى بـ تيشيرت بيراميدز

بعد الجنازة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل إصابتها بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكل بـ يبوظ بسرعة.. حيل حفظ الأطعمة لـ فترة اطول

احترس من الالتهابات الجرثومية.. تعرف على تأثير داء السكري على القدمين

بالكاجول.. ياسمين صبري تستعرض جمالها وتخطف قلوب محبيها.. شاهد