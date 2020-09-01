مينا عياد يروي كواليس صناعة "يا بيروت مصر جمبك"

طرح الفنان مينا عياد أغنية جديدة بعنوان "يا بيروت مصر جمبك" تضامنا مع الشعب اللبناني بعد الحادث الأليم الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، وحققت ربع مليون مشاهدة تقريبا منذ طرحها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وعن كواليس صناعة أغنية "يا بيروت مصر جمبك" قال مينا عياد في بيان له، لا أحد كان يتخيل هذا الوجه العابس للعاصمة اللبنانية بيروت، فالدمار بجوار البحر، ثمة غصة عميقة لدى اللبنانيين بعدما غير الانفجار الكثير من ملامحها وأبنيتها".









وتابع "مينا":" ولم يقع أثر هذا الحادث الأليم في نفوس اللبنانيين فقط بل أحدث حزن عميق في نفس كل عربي، وعبرت عن حزني وتضامني من خلال أغنية "يا بيروت مصر جمبك" وفور انتهائي من كتابتها وتلحينها تواصلت مع مهندس الصوت والموزع جورج يعقوب، والمايسترو جورج قلته الذي تولى عزف البيانو، وتحمسوا كثيرا للفكرة ولم يترددو في إنجازها تعبيرا عن حبنا وتضامننا مع لبنان العزيزة".





أغنية "يا بيروت مصر جمبك" من كلمات وألحان مينا عياد، هندسة صوت جورج يعقوب، بيانو المايسترو جورج قلته.





يذكر أن مينا عياد طرح مؤخرا أغنية "مش عيب الاختلاف" من كلمات وألحان مينا عياد، توزيع عمر غالب، ميكس وماستر جورج يعقوب، إشراف فني وتسجيل مي محمد، بيز جيتار جورج يعقوب، تصوير بوستر "Mick Lowry"، إنتاج فني " Queen Media Production".