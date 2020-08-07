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فن

مينا عياد يقترب من مليوني مشاهدة بأغنية "مش عیب الاختلاف"

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:32 م
مينا عياد
مينا عياد
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سعيد فراج - محمد نحلة
يقترب المطرب مينا عياد من تحقيق مليوني مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم "مش عيب الاختلاف" عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، حيث تجاوزت المليون مشاهدة عبر تطبيق الأغاني "ساوند كلاود"، وأكثر من ٦٠٠ ألف مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و٢٥٠ ألف مشاهدة تقريبا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك منذ طرحها مطلع الشهر الجاري.

أغنية "مش عيب الاختلاف" من كلمات وألحان مينا عياد، توزيع عمر غالب، ميكس وماستر جورج يعقوب، إشراف فني وتسجيل مي محمد، بيز جيتار جورج يعقوب، تصوير بوستر "Mick Lowry"، إنتاج فني " Queen Media Production".

وقال مينا عياد في بيان له، أن أغنیة "مش عيب الاختلاف" مميزة ومختلفة وتحمل رسالة هادفة ملیئة بالطاقة الإيجابیة والتحدي، وأن حلمه هو وصول صوته ولونه الفني الخاص لقلب الشارع المصري وأن يكون دائما بمستوى راقي هادف یلیق بمجتمعنا ويحترم عقلیته.

يذكر أن مينا عياد طرح مؤخرا أغنية "إحساس غريب" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" من كلماته وألحانه توزيع وجيتار فادي طلعت، بيانو مينا عياد.

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