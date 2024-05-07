جلسة خاصة بين جوميز ودونجا قبل نهائي الكونفدرالية

حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع نبيل عماد دونجا لاعب الوسط، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ومنح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعب خاصة بمركزه والأدوار المطلوبة منه في الملعب.

و قام جوميز بتصحيح بعض المواقف الخططية للاعب بشكل نظري أثناء أداء الفقرة الفنية، استعداداً للمباراة المقبلة أمام نهضة بركان المغربي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري على ملعب بركان البلدي.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي