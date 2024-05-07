حالات رفض التصالح على مخالفات البناء.. لجنة الإسكان تعلن التفاصيل

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الحالات التي سيتم فيها رفض التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه إذا كان المبنى غير آمن، فلا يجوز التصالح عليه، لأنه يعتبر تهديد لحياة المواطنين، والمباني التي تم بناؤها على نهر النيل، وفي الأماكن السياحية، أو تحويل العقار لنشاط آخر.

وقال “الفيومي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، إن التطبيق الخاص بالتصالح على الهاتف المحمول استخدامه سهل، ويمكن للمواطنين التسجيل عليه، مؤكدا أنه يمكن أن يتم تقديم التصالح في فترة 6 شهور.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لو تم رفض التصالح، يمكن لمقدم الطلب القيام بتظلم، مناشدا المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء، سرعة التقدم للتصالح.