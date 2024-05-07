محافظ الشرقية يؤكد أهمية تثقيف وتدريب الشباب حول قضايا المجتمع

أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أهمية تثقيف الشباب حول القضايا التي تهم المجتمع، وتدريبهم على الأعمال التي تفيدهم في المستقبل؛ وذلك بهدف شغل واستغلال أوقات الفراغ لديهم في أشياء مفيدة تعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم.



وأشاد المحافظ -في بيان اليوم /الثلاثاء/- بالدور المهم الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة، وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.



من جانبه، قال وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمود عبد العظيم، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، نظمت المديرية ندوة تثقيفية بعنوان " العمل وأهميته في حياه الفرد والمجتمع "، وتم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحتي مديرية الشباب والرياضة ولجنة الدعوة الإسلامية.



وأضاف وكيل الوزارة، أنه قدم الندوة عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة الشيخ كيلاني عبد الرحمن الكناني، وتحدث فيها عن مفهوم العمل وأنواعه، ودوره في بناء الوطن، وقيمة العمل وأهميته في حياة الأفراد والمجتمعات والأمم، حيث أكد أن لعمل مفتاح بناء الحضارات وأساس نهضتها ورقيها، لذا جاء الأمر بالعمل والحث على ضرورة السعي، في مواضع كثيرة سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة.



وفي سياق متصل، أكد محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية؛ لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى العاملين بها، مشيداً بدور شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنظيم الندوات الإرشادية بالتعاون مع الجهات المختلفة؛ لتبادل الخبرات بين العاملين وتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل، والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



ومن جانبه، قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية المهندس عامر كمال أبوحلاوة - في بيان اليوم - إن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، نفذت ندوة توعوية للعاملين بمديرية الشؤون الصحية عن "أهمية الحفاظ على البيئة والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي وخطورة إهدار المياه"، تم خلالها إلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيدها.



وفيما يتعلق بالتضامن الاجتماعي، قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة عبدالحميد الطحاوي، إن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان ومستشفيات جامعة الزقازيق، نظمت قافلة علاجية مجانية تم خلالها توقيع الكشف الطبي على (135) مريضا من غير القادرين والأولى بالرعاية بقرى (طاهرة حميد والخيس وغزالة والشوبك والنخاس والحلبي وأم الزين وبني شبل والرياض) بمركز الزقازيق، و(كفر الباشا وعزبة مسيحة وكراديس وفرغان وأبومتنا والهوابر وبهنيا وأبو مرة) بمركز ديرب نجم.



وأوضح الطحاوي - في بيان - أن تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة مسحية تستهدف القرى والتوابع، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.



ومن جانبه، قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، إنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة، وتحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بجانب صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وحتى زرع القرنية، بجانب جميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج، مجانا بشكل كامل.



وأشار إلى أن الأورمان سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا، حيث قامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، ونجحت في توقيع الكشف الطبي على مايقرب من 54 ألف مريض، وإجراء 11 ألفا و396 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 20 ألفا و729 نظارة طبية لغير القادرين.

