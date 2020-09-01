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توك شو

"25 مليون إصابة بكورونا".. الصحة العالمية تحذر من الانفتاح غير الدروس..فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:54 م
انفتاح العالم في
انفتاح العالم في ظل وجود فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
عرضت قناة العربية فيديو يوضح أن الانفتاح "غير المدروس"سيسبب كارثة .

وأضاف الفيديو أن هذا تحذير اطلقتة منظمة الصحة العالمية وهذا بعد تخفيف القيود في كثير من الدول رغم تسجيل اصابات واستمرار تف فيها  .
واوضح انه كلما زادت سيطرة الدول على فيروس كورونا كلما كانت قادرة على الانفتاح .

وتابع أن الانفتاح دون سيطرة هو كارثة مؤكدا على ان هناك دول استأنفت الدراسة والأعمال والانشطة وهذا لتقليل الاضرار الاقتصادية التي اصابتها بعد مرور نحو 8 أشهر على بدء الفيروس  .

واستكمل ان منظمة الصحة العالمية انتقدت التظاهرات التي خرجت في لندن وبرلين ةوباريس ودول عدة للمطالبة بالعودة للحياة الطبيعية دون اى قيود .

وأكدت الصحة العالمية على أن التزاحم وعدم الالتزام بالتباعد سيفاقم من أزمة كورونا لافتا الى ان الاصابات العالمية بلغت أكثر من 25 مليون إصابة .
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