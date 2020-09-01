"25 مليون إصابة بكورونا".. الصحة العالمية تحذر من الانفتاح غير الدروس..فيديو

عرضت قناة العربية فيديو يوضح أن الانفتاح "غير المدروس"سيسبب كارثة .





وأضاف الفيديو أن هذا تحذير اطلقتة منظمة الصحة العالمية وهذا بعد تخفيف القيود في كثير من الدول رغم تسجيل اصابات واستمرار تف فيها .

واوضح انه كلما زادت سيطرة الدول على فيروس كورونا كلما كانت قادرة على الانفتاح .





وتابع أن الانفتاح دون سيطرة هو كارثة مؤكدا على ان هناك دول استأنفت الدراسة والأعمال والانشطة وهذا لتقليل الاضرار الاقتصادية التي اصابتها بعد مرور نحو 8 أشهر على بدء الفيروس .





واستكمل ان منظمة الصحة العالمية انتقدت التظاهرات التي خرجت في لندن وبرلين ةوباريس ودول عدة للمطالبة بالعودة للحياة الطبيعية دون اى قيود .



