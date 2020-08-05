محافظ بيروت: الأضرار كبيرة والتكلفة مرتفعة والإمكانات محدودة فى ظل الأزمة الاقتصادية

كشف محافظ بيروت مروان عبود، الأربعاء، عن أن هناك تقريرًا أمنيًا منذ عام 2014 يحذر من وقوع انفجار في بيروت، بسبب مواد شديدة الانفجار محجوزة من قبل القضاء وموضوعة بطريقة لا تراعي السلامة العامة.





وعن الخسائر، قال محافظ بيروت: "خسرنا 10 عناصر من فوج إطفاء بيروت، وحجم الأضرار يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، وربما أكثر، والمئات من أهالي بيروت أصبحوا من دون سكن".





وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، إنه تخزين حوالي 2750 طنًا من نيترات الأمونيوم في مستودع في مرفأ بيروت، الذي أنفجر ما أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أكثر من 4000 أخرين إلى جانب أضرار كبرى في العاصمة.