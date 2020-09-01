AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ البحر الأحمر يعلن عن منظومة جديدة لرصد مخالفات البناء

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:13 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
Advertisements
عبد الخالق صلاح
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أنه لا مد في فترة التصالح مع مخالفات البناء بعد يوم 30 سبتمبر، موضحًا أن هناك تصالح في بعض المخالفات البنائية، ولكن ليس هناك مصالحة أو تصالح للبناء على أرض الدولة، ويقوموا بالإزالة الفورية للمخالفات على ممتلكات الدولة.

وأضاف "حنفي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TeN"، أنه تم رصد مخالفات في سنوات سابقة، وجاري إزالتها، منوهًا بأن العديد من التجاوزات في البناء حدثت في فترة الانفلات في 2011.

وأشار إلى أنهم قاموا بإزالة مصنع على أرض بمساحة 1000 متر اليوم بسبب بنائه على أراضي الدولة، موضحًا أن هناك مساحات في الدولة يتم تخطيطها ويقوم البعض بالبناء المخالف عليها، رغم أنها تصب في النهاية في مصلحة المواطن.

وشدد محافظ البحر الأحمر، على أن الإزالة واجبة إذا كانت على أراضي الدولة، ولا تراجع في هذه المسألة، لافتًا إلى أنهم يعملون حاليًا على منظومة لتصوير المخالفات عبر الأقمار الصناعية، مؤكدًا أنها ستطبق قريبًا، وسترصد المخالفات بداية من الطوبة الأولى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة أحد المنازل وإحالة مدير التنظيم وفنيين للتحقيق في المنيا

بمهلة زمنية.. وزير التنمية المحلية: إلزام مالكي العقارات بطلاء واجهات المباني الأربعة

381 برجا في مهب الإزالات.. الدولة تفرض سيطرتها على منطقة الغشام بالزقازيق.. وتتعهد بعودة جميع الأملاك

محافظ أسيوط يناقش ملفي التصالح والتقنين بمركزي البداري وساحل سليم

79 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء في المنوفية

محافظ الشرقية: الدولة قدمت خطوات مرنة للتصالح في مخالفات البناء مع الحفاظ على حقها

ترشيحاتنا

استشاري تغذية: نوعان من الطعام يدمران المناعة.. تعرف عليهما

حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

وزير الاتصالات: إقبال المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية أساس نجاحها .. فيديو

أول تعليق من كهربا بعد قرار فيفا بإيقاف دفع غرامة الزمالك.. شاهد

بعض القطارات تذاكرها بـ جنيه.. رئيس السكك الحديد: هذه الفئة من القطارات لا زيادة في أسعار تذاكرها

القصة الكاملة لجريمة الاغتصاب الجماعي التي هزت إسرائيل.. 16 شابا على فتاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أنواع صحية.. أقوى الفيتامينات للرجال

بيراميدز يجري "رابيد تيست" قبل مواجهة الزمالك .. صور

أسعار ميتسوبيشي 2020 في مصر