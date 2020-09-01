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وزارة الإسكان: لا مرافق للمبنى المخالف إلا بعد التصالح .. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:07 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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هاني حسين
قال طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان للمرافق والبنية التحتية، إنه من بداية 2015  يتم توصيل المرافق للمواطنين داخل الحيز العمراني وملزمون بتوصيل مياه الشرب لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية داخل الحيز العمراني ".


وأضاف الرفاعي،  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي  رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" بعد  صدور قانون التصالح في مخالفات البناء لا توصيل للمرافق إلا بعد التصالح في مخالفات البناء ".


وتابع:" في حال التصالح في مخالفات البناء يتم توصيل المرافق إلى المبانى المخالفة التي تم التصالح فيها ".


وأكمل الرفاعي :" من الممكن ان يكون العقار مخالفا وتصل له المرافق وبالتالي سيتم قطع المرافق عنه لحين التصالح".


وأضاف طارق الرفاعي :" البناء العشوائي يؤثر على الدولة ونتيجة البناء غير المخطط والعشوائي  يتأخر تنفيذ التوسعات والانشاءات في المرافق، والبناء غير المخطط يقلل من عرض الشارع وبالتالي يصعب التعامل مع أي كسر في ماسورة مياه او صرف صحي".
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