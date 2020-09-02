بعد 3 أيام من الزواج.. عروس تكتشف خيانة زوجها بالصدفة

استيقظت سيدة تدعى "سام" البالغة من العمر 24 عامًا، على صوت رسالة على هاتف زوجها ، وبعد قراءتها؛ اتضح أنها تبلغه بأنها في انتظاره في المكان الذي طالما كانا يتواعدان فيه.





ووفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن "سام" التي تزوجت منذ 3 أيام فقط أصيبت بصدمة كبيرة عندما وجدت رسالة من زميله زوجها في العمل ، تواعده؛ للخروج في ثالث أيام الزواج.





الصدمة الأكبر كانت في باقي المحادثة بين زوجها وتلك الشابة، فعثرت "سام" على رسائل غرامية بينهما قبل الزواج بحوالي 6 شهور.





وطلبت العروس التي لم تكمل أسبوعًا في منزل الزوجية الطلاق؛ بعد أن تأكدت أنه كان على علاقة بها، وعندما واجهته؛ اعترف أنه لا يمكن التخلي عنها فهو يحبها فقررت أن تنسحب من حياته .