احمد مجاهد : الكل خاسر في المعركة بين حسني عبدربه والدراويش

علق المهندس احمد مجاهد عضو إتحاد الكرة السابق على الأزمة التى تدور رحاها بين حسنى عبدربه نجم الاسماعيلي ومنتخب مصر ومجلس إدارة قلعة الدراويش.





قال المهندس أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.. في المعركة بين حسني و ادارة الدراويش الكل خاسر.





كان حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي الأسبق طالب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتدخل؛ لإنقاذ الدراويش.





وقال حسني عبد ربه في تصريحات تليفزيونية: "أُطالب الدكتور أشرف صبحي بـ التدخُّل لإنقاذ الاسماعيلي، وأتمني عقد جلسة رِفقة أساطير الاسماعيلي للحديث معه حول مشاكل النادي".





وأضاف: "مينفعش الاسماعيلي يبقى بين المركز السابع والعاشر كل سنة، هل الناس هتكون سعيدة لما تشوف الإسماعيلي درجة تانية؟، لو عايز تنجح "لازم تصرف".





يذكر انه تم منع حسني عبد ربه من دخول ملعب ستاد الإسماعيلية لمشاهدة مباراة الاتحاد السكندري مع الدراويش من المدرجات.



