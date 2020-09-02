AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

احمد مجاهد : الكل خاسر في المعركة بين حسني عبدربه والدراويش

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:52 م
حسني عبدربه
حسني عبدربه
Advertisements
يسرى غازى
علق المهندس احمد مجاهد عضو إتحاد الكرة السابق على الأزمة التى تدور رحاها بين حسنى عبدربه نجم الاسماعيلي ومنتخب مصر ومجلس إدارة قلعة الدراويش.

قال المهندس أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.. في المعركة بين حسني و ادارة الدراويش الكل خاسر.

كان  حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي الأسبق طالب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتدخل؛ لإنقاذ الدراويش.

وقال حسني عبد ربه في تصريحات تليفزيونية: "أُطالب الدكتور أشرف صبحي بـ التدخُّل لإنقاذ الاسماعيلي، وأتمني عقد جلسة رِفقة أساطير الاسماعيلي للحديث معه حول مشاكل النادي".

وأضاف: "مينفعش الاسماعيلي يبقى بين المركز السابع والعاشر كل سنة، هل الناس هتكون سعيدة لما تشوف الإسماعيلي درجة تانية؟، لو عايز تنجح "لازم تصرف".

يذكر انه تم منع حسني عبد ربه من دخول ملعب ستاد الإسماعيلية لمشاهدة مباراة الاتحاد السكندري مع الدراويش من المدرجات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خاص| كواليس طرد حسني عبد ربه من مباراة الاسماعيلي والاتحاد

ميدو: اللي حصل مع حسني عبد ربه في الإسماعيلية عيب

شقيق حسني عبدربه يطالب عضو مجلس إدارة الإسماعيلية بالاستقالة

ميدو يطالب مسئولي الإسماعيلي بالرد على حسني عبد ربه

حسني عبد ربه: لو سيبنا الإسماعيلي للمجلس الحالي يبقى عليه العوض

حسني عبد ربه يطالب وزير الرياضة بالتدخل لـ إنقاذ الإسماعيلي

ترشيحاتنا

به مادة خارقة.. فوائد القرنفل للمناعة

أيهما أجمل .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بتسريحات شعر مختلفة

رغم زواجهما رسميا.. سر رفض دينا الشربيني الرد على اتهامات جمهور عمرو دياب

عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الدولار يواصل الهبوط ويفقد 5 قروش في عدة بنوك

بشرى سارة.. اختبارات كورونا في المنزل بخطوة واحدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد زوجها

بالمايوه.. ريهام أيمن تثير الجدل بإطلالة جريئة

أسعار fiat فيات 2020 في مصر