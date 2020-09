جوني ديب يطلب تأجيل قضية التشهير ضدآمبر هيرد.. اعرف الحكاية

ويعود سبب التأجيل بسبب حاجة جوني ديب الى وقت للتفرغ للتوضير فيلمه الجديد Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 .





خلال جلسات القضية ، كشف جوني ديب أنه خسر نصف مليار دولار على مدار السنوات الماضية بسبب سوء إدارة أعماله التي كبدته خسارة وصلت لـ 510 مليون دولار أمريكي، حيث قام بدفع 5 ملايين غرامة بسبب تجاهلهم دفع الضرائب لمدة 13 عامًا.





وقال جوني ديب إن مديري أعماله حصلا على 19 مليون دولار بالخطأ كعمولة لهما، مصرحًا: " تعرضت للخيانة".