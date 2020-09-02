جوني ديب يطلب تأجيل قضية التشهير ضدآمبر هيرد.. اعرف الحكاية

استعادة عافيته من جديد على المستوى الفني والانساني ولذلك طلب بتأجيل قضية التشهير ضد زوجته السابقة الممثلة الامريكية آمبر هيرد.





ويعود سبب التأجيل بسبب حاجة جوني ديب الى وقت للتفرغ للتوضير فيلمه الجديد Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 .





خلال جلسات القضية ، كشف جوني ديب أنه خسر نصف مليار دولار على مدار السنوات الماضية بسبب سوء إدارة أعماله التي كبدته خسارة وصلت لـ 510 مليون دولار أمريكي، حيث قام بدفع 5 ملايين غرامة بسبب تجاهلهم دفع الضرائب لمدة 13 عامًا.





وقال جوني ديب إن مديري أعماله حصلا على 19 مليون دولار بالخطأ كعمولة لهما، مصرحًا: " تعرضت للخيانة".



