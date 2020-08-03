تعرف على موعد صدور حكم قضية جوني ديب وآمبر هيرد





شوهد النجم العالمي جوني ديب فور وصوله منزل أحد اصدقائه في العاصمة البريطانية لندن بعد مغادرته للفندق الذي استقر فيه على مدار الأسابيع الماضية على هامش قضية التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد.





وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الحكم النهائي في قضية التشهير سيصدر في النصف من شهر سبتمبر المقبل.





ورفع جوني ديب دعوى قضائية ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية ورئيس تحريرها بعدما وصفوه بالزوج الخافق في مقال رأي، وأنه تعدى بالضرب على زوجته الممثلة الأمريكية آمبر هيرد بسبب إدمانه المخدرات.





وشهدت الصراعات القضائية بين النجم العالمي جوني ديب وزوجته السابقة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، تطورات جديدة وصلت إلى حد اتهامها بالخيانة الزوجية.







