البورصة تربح 45.4 مليار جنيه خلال أغسطس

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر اغسطس مكاسب بلغت نحو 4ر45 مليار جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 9ر630 مليار جنيه، مقابل 5ر585 مليار جنيه خلال الشهر السابق له، بارتفاع 8ر7%.





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وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 23ر7% ليسجل مستوى 99ر11365 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 38ر20% ليبلغ مستوى 57ر1848 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي زاد بنحو 46ر17% ليبلغ مستوى 15ر2763 نقطة.



