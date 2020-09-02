مجلس أمناء مدينة الجلود في بدر يوافق على تصدير "الوايت بلو".. تعرف على الأسباب

أعلن مصطفى حسين، رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود بمدينة بدر، اليوم "الأربعاء"، موافقة مجلس أمناء مدينة الجلود على إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم (304) لعام (2011) لمدة ستة أشهر، والسماح بتصدير الجلود فى مرحلة "الوايت بلو" واقتصار قرار التصدير على مصانع "دباغة الجلود"؛ وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية فى تحفيز توطين "دباغة وصناعة الجلود" فى مدينة الجلود بالروبيكى فى بدر.





وأضاف رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود بمدينة بدر، أن القرار جاء بأغلبية أعضاء المجلس الـ(7) وهم من لهم حق التصويت فقط، حيث وافق (6) أعضاء من المجلس واعتراض عضو واحد فقط، على السماح بتصدير الجلد فى مرحلة "الويت بلو".





وأشار أن إلى قرار مجلس "أمناء مدينة الجلود"، جاء بعد تكدس الجلد الخام بمصانع "دباغة الجلود" فى المدينة بالروبيكي، وتوقف جزئى لمعظم المدابغ عن الإنتاج؛ نظرًا لعدم استيعاب مصانع تصنيع الجلود المحلية منتجات المدينة.





وأوضح مصطفى عبدالخالق، أن الأسباب التى جعلت المجلس يوافق على هذا القرار؛ أن مصانع "دباغة الجلود"، شهدت توقفًا تامًا للنشاط لأكثر من (6) أشهر؛ بسبب جائحة "كورونا" والتى أجبرت مصانع الأحذية المحلية على التوقف لمدة كبيرة وعدم استيعابها للكميات الكبيرة التى تنتجها المدابغ وأيضًا عدم دفع المستحقات والمديونيات والشيكات للبضائع التى تم توريدها إليهم منذ أكثر من عام مما أجبر أصحاب مصانع دباغة الجلود فى الروبيكى عن توقف الإنتاج تمامًا والتى دفعها بالتالى لإيجاد مخرج أخر لتوريد كميات الجلود المخزونة لديها فى صورة "الوايت بلو".





ونوه رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود ببدر، إلى أن قرار تصدير الجلود المصنعة فى مرحلة "الوايت بلو"، سينقذ صناعة "دباغة الجلود" التى أوشكت على الانهيار؛ خصوصًا بعد التزام معظم المصنعين لـ"دباغة الجلود" فى منطقتى "مصر القديمة، سور مجرى العيون"، بنقل جميع مدابغهم إلى "مدينة الجلود" فى الروبيكى بـ"بدر"، وحجم الأموال الطائلة التى أنفقوها على "نقل المعدات، وتكاليف الإنتاج الزائدة، وتطوير خطوط الإنتاج، وتحديث المعدات، مصاريف نقل العمالة يوميًا من مصر القديمة إلى الروبيكى، الإرتفاع الكبير فى أسعار فواتير المياه والكيماويات المستخدمة فى الصناعة، وتحرير سعر الصرف".





ولفت مصطفى عبدالخالق، إلى أن أسعار الجلود داخل السوق المحلى وصلت إلى أدنى مستوى لها ولم تشهده من قبل، مما يجعل صناعة "دباغة الجلود" معرضة لمخاطر كبيرة! بسبب أن سعر البيع وصل إلى أقل من تكلفة المنتج محليًا.. كاشفًا عن أن قرار تصدير الجلد المحلى فى مرحلة "الوايت بلو" صائب، خصوصًا خلال تلك الفترة العصيبة من عُمر "صناعة دباغة الجلود" ولزيادة الدخل القومى من العملة الأجنبية التى تحتاجها البلاد.



