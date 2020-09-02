الخارجية الأمريكية تكشف صاحب قرار وقف المساعدات إلى إثيوبيا

كشف متحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن المسئول عن قرار تعليق المساعدات الأمريكية إلى إثيوبيا.





وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب هو الذي أشار بتعليق المساعدات لإثيوبيا مؤقتا نتيجة عدم إحراز أي تقدم في مفاوضات سد النهضة.





وكشف مصدر في مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" لوكالة "رويترز" البريطانية، قيمة المساعدات الأمريكية لإثيوبيا والتي تتجه الولايات المتحدة لتخفيضها.





وقال مصدر في الكونجرس إن هناك قرارا بخفض مساعدات واشنطن لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار.





وأضاف أن الخطوة تأتي كإجراء عقابي لإثيوبيا بسبب موقفها من مفاوضات سد النهضة.





وكانت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية ذكرت أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وافق على خطة لوقف بعض المساعدات الخارجية الأمريكية لإثيوبيا في الوقت الذي تحاول فيه إدارة ترامب التوسط في مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.