بفستان مكشوف.. رابعة الزيات بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

نشرت الفنانة رابعة الزيات، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.
وأطلت رابعة الزيات، بفستان طويل باللون الأسود ومكشوف، ويتميز بتفصيلة الأوف شولدر التى تكشف جمالها وأناقتها.
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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رابعة الزيات في الماكياج على اللون البني للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح.
كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفي التى تكشف جمالها.
ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الناعمة التى تتناسب مع ظهورها.