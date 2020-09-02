دكتور نفسي متحرش.. فتاة: قاللي هعالجك بالحضن.. وأخرى: طلب صور بشعري.. ونقابة الأطباء تتحرى.. صور

سيطرت حالة من الدهشه والاستغراب على عشرات الآلاف من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بمحافظة الغربية اليوم بسبب شيوع قصص فتيات يتهمن أحد الاستشاريين النفسيين بالتحرش بهن جنسيا ولفظيا أثناء حضورهن جلسات علاجيه داخل عيادته الشهيره بوسط المدينة بطنطا وهو ما أثار حفيظه المواطنين ودفعهم الى المطالبه بالتحقيق وإحالة الطبيب المتورط إلي النيابة العامة وجهات التحقيق المعنيه لإتخاذ الإجراءات القانونية والإداريه.





ورصد "صدي البلد " حيثيات تداول بعض الصفحات والجروبات التى تحوي الآلاف من الأسر والعائلات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتى طالبت بضرورة تدخل نقابة الأطباء والجهات المعنيه بالتحقيق باستدعاء الفتيات اللاتي روين حكايات تتضمن شكاوي وقائع تثير شبهات التحرش جنسيا ولفظيا مع الطبيب "أ.ا" داخل عيادته الكبري بوسط قلب محافظة الغربية عروس الدلتا.

فى المقابل باشرت نقابة الأطباء بمحافظة الغربية دورها فتح باب التحقيق فيما تردد حول وقائع السوشيال ميديا وتوجيه إتهامات الى أحد الأطباء والتأكد من صحته من عدمه حفاظا على هيبة ووقار الأطباء ومكانتهم كأصحاب رساله انسانيه للمجتمع.





من ناحية أخري تمارس مباحث شرطة الإنترنت بوسط الدلتا دورها بالتنسيق الكامل مع اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية بالغربية بناء على توجيهات اللواء هاني مدحت مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي للتأكد وفحص كافة استغاثات الفتيات التي وردت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

كما يجري حسب مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية التأكد من خلال فحص اي بيانات أكاونتات شخصية خاصه بالفتيات اللاتي أشاعن حكايات حول قصص تورطهن رغم أنفهن فى وقائع اضطهاد وتعد وتحرش جنسي من جانب الطبيب المذكور حفاظا على الصالح العام.





وكانت الضحية الأولى التي بدأت بتفجير الاتهامات روت حسب ما ذكر على حساب "فيسبوك " أنها تعالج نفسيًا لدى الطبيب المذكور منذ أشهر، وكانت تثق به كثيرًا، إلى أن فوجئت بتصرفاته الغريبة بذكرها "كان دايما يقولي أنا سندك وفي ضهرك وباحسك قريبتي وإحنا عيلة، وفي مرة كنت باحكي له على حاجة بخصوص الحجاب وطلب مني صورة بشعري، وبعدين طلب إنه يفسحني في يوم وأكون بشعري من غير حجاب، ولما قلت له إن ده ملوش علاقة بالعلاج النفسي قالي ما ده مش علاج إحنا عيلة واحدة ".





بعدها انهالت العديد من الشهادات من فتيات أُخريات، تشجعن بعد نشر الشهادة الأولى، قالت إحداهن، دون أن تكشف عن هويتها: "في فترة كانت نفسيتي تحت الصفر وتعبانة، أول ما دخلت له وباكلمه لقتني بعيط لأني كنت على آخرى، وكنت فاكراه إنه هاينقذني ويساعدني، قام وقفل الباب بالمفتاح وقالي هعالجك بالحضن، فقلت جايز يكون ده علاج صحيح وماكنتش مخوناه خالص، مجاش في بالي إنه متحرش " .





كما نشرت فتاه أخري هاشتاج أنها كانت تمر بأزمة نفسية بعد إنفصالها عن خطيبها، فذهبت إليه، وحاول إقامة علاقة غرامية معها: "مع الوقت بدأ يكلمني تليفونيا ويقول لي أنا بابا اعتبريني الأب اللي فقدتي حنانه، ودي طريقة علاج وأنا هاكون بديله، لدرجة إنه بالأسلوب بتاعه علقني بيه جدًا، وطلب منى صور شخصية أبعتها له عشان يعزز ثقتى الداخلية بنفسي، بعدين بدأ يكلمني إنه بيحلم بيا وحاول بشكل غير مباشر يتكلم في الدخول في علاقة غرامية غير رسميه".