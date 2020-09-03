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محافظات

جولة الفجر.. محافظ الدقهلية يقيل مدير المستشفى المركزي ببلقاس

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:59 ص
محافظ الدقهلية يقيل
محافظ الدقهلية يقيل مدير المستشفى المركزى ببلقاس
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همت الحسينى
قاد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فجر اليوم الخميس ويرافقة هيثم الشيخ نائب المحافظ ومنال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة ووكلاء الوزارات ومديرى مديريات الخدمات بالمحافظة، حملة مكبرة للمرور والمتابعة والتفتيش على القطاعات الخدمية المختلفة .

جاء ذلك تتفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة قطاعات المرافق والخدمات بالمحافظات، وفى إطار سلسلة الحملات الميدانية للمرور والتفتيش على قطاعات الخدمات المختلفة بنطاق محافظة الدقهلية والتى يتم تنفيذها  بالتعاون والتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية.

ففى مستشفى بلقاس المركزى قرر محافظ الدقهلية إقالة مدير المستشفى وذلك بعد ان تلاحظ للمحافظ ومرافقيه خلال الجولة داخل المستشفى، الإهمال وسوء حاله النظافة، والإضاءة ، وتراكم رواكد لم يتم التصرف فيها واتخاذ الإجراءات بشأنها .

 ووجه محافظ الدقهلية ، للدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بسرعه اتخاذ الاجراءات الفورية نحو تعيين مدير جديد للمستشفى المشار اليها والقيام بمعالجة أوجه القصور وتلافى الملاحظات التى تم تم رصدها ، مع ضرورة تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين .

وكان محافظ الدقهلية قد تفقد خلال جولته بالمستشفى قسم  الاستقبال والمطعم وحجرات التعقيم وباقى الأقسام بالمستشفى للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة، للمرضى والمترددين.

 كما شملت الزيارة المفاجئة لحملة التفتيش والمتابعة بقيادة محافظ الدقهلية منذ فجر اليوم تفقد شوارع وميادين مدينه بلقاس كما زار المحافظ مقر رئاسة مركز ومدينة بلقاس واجتمع مع عدد من العاملين مؤكدا لهم على ضرورة حسن استقبال المواطنين وجوده الخدمات المقدمة لهم .

وقد كلف المحافظ، الدكتور عمرو عبد العاطى رئيس مركز ومدينة بلقاس بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين من خلال تقسيم المدينه الى مربعات وبورديات للعمل بمشرف مختص لكل منطقة حتى يتم إثابة المتميزين ومعاقبة المقصرين .

وأكد المحافظ أنه على جميع الاجهزة بالمحافظة العمل بتنسيق وتعاون وتناغم من أجل صالح المواطن الدقهلاوى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من كافة منافذ الخدمة بكل القطاعات على مستوى المحافظة.

جولة الفجر.. محافظ الدقهلية يقيل مدير المستشفى المركزي ببلقاس
جولة الفجر.. محافظ الدقهلية يقيل مدير المستشفى المركزي ببلقاس
جولة الفجر.. محافظ الدقهلية يقيل مدير المستشفى المركزي ببلقاس
جولة الفجر.. محافظ الدقهلية يقيل مدير المستشفى المركزي ببلقاس
جولة الفجر.. محافظ الدقهلية يقيل مدير المستشفى المركزي ببلقاس
جولة الفجر.. محافظ الدقهلية يقيل مدير المستشفى المركزي ببلقاس
جولة الفجر.. محافظ الدقهلية يقيل مدير المستشفى المركزي ببلقاس
جولة الفجر.. محافظ الدقهلية يقيل مدير المستشفى المركزي ببلقاس
جولة الفجر.. محافظ الدقهلية يقيل مدير المستشفى المركزي ببلقاس
جولة الفجر.. محافظ الدقهلية يقيل مدير المستشفى المركزي ببلقاس
جولة الفجر.. محافظ الدقهلية يقيل مدير المستشفى المركزي ببلقاس
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