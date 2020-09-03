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تعليم

تنسيق الجامعات 2020.. شروط الالتحاق بالشعبة الإنجليزية والفرنسية بكلية الحقوق

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:10 م
تنسيق الجامعات 2020
تنسيق الجامعات 2020
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حسام الفقي
أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، الشروط الخاصة بالالتحاق بالشعبتين الإنجليزية والفرنسية للعام الدراسي - 2021/2020.


وأشار الدكتور محمد صافي وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس  إلى ان الشعبة الإنجليزية تقبل  الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الدراسي 2019/ 2020 بعد قبولهم بكلية الحقوق  بالشروط التالية :

١ - لا يقل مجموع درجات الطالب في مادة اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة عن 42 درجة بمعدل 84%.
٢ - تكون الأسبقية في الالتحاق بالشعبة وفقًا للمجموع الاعتباري "مجموع الطالب في الثانوية العامة بالإضافة إلى درجة اللغة الإنجليزية"، وفي حالة التساوي يفضل الطالب الحاصل على مجموع أعلى في اللغة الإنجليزية.
٣ - الدراسة بالشعبة نظامية ولا تقبل حالات الانتساب نهائيًا.

واضاف وكيل كلية الحقوق أن الشعبة الفرنسية تقبل الطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019,2020 بعد قبولهم بكلية الحقوق بالشروط:
١ - أن يؤهله مجموعة للقبول بكلية الحقوق جامعة عين شمس "انتظام".
٢ - يجتاز الطالب اختبار تحريري وشفوي في اللغة الفرنسية يتم بمعرفة المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة.
٣ - حصول الطالب على "Delf B2".
٤ - يتم التنسيق النهائي للطلاب بمراعاة ما يلي:
أ- درجات المجموع الكلي للثانوية العامة.
ب- درجة اللغة الفرنسية "Français General".
جـ- درجة الـ"Delf B2".
د- درجة الاختبار التحريري.
هـ- درجة الاختبار الشفوي
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