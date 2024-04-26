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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القناة الأولى تبرز افتتاح أول قطاع من الطريق الخرساني المزدوج الجديد مطروح سيوة

صدى البلد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا عن افتتاح أول قطاع من الطريق الخرساني المزدوج الجديد مطروح سيوة.


وشهدت محافظة مطروح تشغيل القطاع الثالث من طريق سيوة الخرساني الجديد بطول 50 كم في اتجاه سيوة مطروح، احتفالا بالذكرى 42 بتحرير سيناء، إذ يساهم في تنمية واحة سيوة بمختلف المجالات وزيادة حجم السياحة والاستثمار والتنمية الزراعية والتجارية ورفع مستوى العائد الاقتصادي من سيوة بتوجيهات من القيادة السياسية. 


وجاء الافتتاح بعد انتهاء أعمال الرصف ووضع الخدمات من دورانات ومحاور وإشارات وغيرها كنموذج لأحدث أنظمة الطرق المتطورة والذي يتم إنشاؤه لتيسير الوصول من واحة سيوة ومواكبة واستيعابا للحركة السياحية والتجارية، خاصة تحمل الشاحنات الثقيلة. 


ويبلغ إجمالي تكلفة تنفيذ الطريق 420 مليون جنيه بالإضافة إلى جهود أكثر من 400 مهندس وفني وعامل ومحطتين لإنتاج الخرسانة وأكثر من 250 طنا من المواد الخام يوميا وأكثر من 50 معدة وعربة وشركتين للعمل بالقطاع، بالإضافة إلى معمل جودة بالمشروع العملاق الذي يضم 3 حارات مرورية من الخرسانة بعرض 11.25 مترا بأعلى مواصفة تصميمية طبقا للكود المصري. 


 

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