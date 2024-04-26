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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كليب جديد يجمع سعد لمجرد بحاتم عمور والإخراج لحسام الحسيني

سعد لمجرد
سعد لمجرد

كشف المخرج حسام الحسيني أنه يعمل خلال هذه الفترة على تصوير كليب جديد للمطرب المغربي سعد لمجرد ويشاركه الغناء فيه ابن بلده الفنان حاتم عمور.

وأضاف حسام فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن الكليب بعنوان محبوبي، ويتم تصويره بين مصر والمغرب على أن يطرح على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب خلال أيام قليلة من الآن.

 


 

تفاصيل حفل سعد لمجرد فى الزمالك


أحيا النجم المغربى سعد لمجرد حفلا غنائيا ضخما بالقاهرة وسط حضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية والاوروبية.

حضر سعد لمجرد الحفل مرتديا ملابس كاجوال بصحبة مدير أعماله كريم اباغى وكان فى استقبالهما منظم الحفل تامر عبد المنعم وسامح سعيد وميمي المنشاوى، وذلك بعد تأجل الحفل يوما واحدا بسبب الأحداث الاخيرة بين إيران وإسرائيل التى تسببت في ارتباك حركة الطيران بعدد من الدول العربية.

 

وبمجرد صعود سعد لمجرد على خشبة المسرح مرددا اغنيته الشهيرة " انت معلم" تعالت هتافات وصيحات الترحيب بعدها أشعل الحفل بالعديد من اغانيه الشهيرة المميزة منها انت معلم، انساى ،انتى باغيه واحد ،أنا ماشي ساهل، انتى حياتى، بالإضافة إلى بنت السلطان لأحمد عدوية.

وتخلل الحفل توجيه سعد لمجرد تحيه لاصدقائه ممن حرصوا على حضور الحفل ، بالإضافة إلى القائمين على الحفل وتنظيمه تامر عبد المنعم وسامح سعيد وميمي المنشاوى.

 

حسام الحسيني سعد لمجرد محبوبي حاتم عمور

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