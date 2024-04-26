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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من التعاون الإسلامي بعد تقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن "الأونروا"

الاونروا
الاونروا

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، بالتقرير الصادر عن لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الذي خلص إلى إلتزام الوكالة بالمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد، فضلا عن أهمية دورها الحيوي في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذي يعيشون أزمة إنسانية غير مسبوقة، لا سيما في قطاع غزة، نتيجة العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من ستة أشهر على التوالي.

وأشارت المنظمة في بيان، إلى أن تأكيد التقرير على اتباع الوكالة آليات وإجراءات فعّالة لتعزيز قيم الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية، يشكّل ردًا واضحًا على ما دأبت عليه إسرائيل، قوة الاحتلال، من تحريض على وكالة "الأونروا" في محاولة لإنهاء دورها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.


كما ثمنت مواقف الدول التي أعلنت عن مساهمات مالية جديدة، داعية، في الوقت نفسه، جميع الدول التي أعلنت وقف تمويل "الأونروا" إلى مراجعة قراراتها واستئناف مساهماتها، بما يضمن استمرار مسؤوليتها تجاه توفير الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.


وجددت المنظمة التأكيد على أن وجود وكالة "الأونروا" واستمرار دورها يمثل أولوية قصوى من الناحية الإنسانية والإغاثية، ويشكّل شاهدًا على الالتزام الدولي الجماعي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعنصر استقرار في المنطقة، مجددة إلتزامها بالدعم الكامل لدور الوكالة الأممية انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في العودة وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

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