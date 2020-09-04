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أخبار العالم

شاهد.. حريق ضخم بأنبوبين لنقل النفط على الحدود الجزائرية الليبية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:04 ص
جانب من الحريق بأنبوبين
جانب من الحريق بأنبوبين لنقل النفط بالجزائرية
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أحمد قاسم
اندلع، منذ قليل، حريقان ضخمان نجما عن تسرب نفطي من أنبوبين نقل بترول في منطقة أم الطيور ولاية الوادي، شمال شرق الصحراء الجزائرية على الحدود مع ليبيا. 

وقالت الحماية المدنية الجزائرية إنها تعمل على إخماد الحريقين، مضيفة في بيان نشرته عبر موقع "فيسبوك" أنها  أوقفت إمداد النفط في أنبوب خط سكيدة والأنبوبان يبعدان عن بعضهما مسافة حوالي 500 متر.

أما الحريق الثاني فقد نشب في الأنبوب الرابط بين منطقة حاسي مسعود ومحافظة بجاية الساحلية التي تقع شرقي البلاد.

وسارعت شركة سوناطراك النفطية إلى وقف إمداد النفط من الأنبوبين الذين يبعدان عن بعضهما بنحو 500 كيلومتر.

وتواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية إطفاء الحريقين الكبيرين، فيما تبقى أسبابها مجهولة لحد الآن.
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