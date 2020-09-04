AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سعد سمير يوجه رسالة شكر لـ صلاح ويتمنى انضمام حجازي لـ الأهلي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:39 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد سعد سمير نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أن أحمد حجازي نجم فريق ويست بروميتش الإنجليزي لاعب كبير ويمتلك امكانيات ويطور من أدائه كثيرا مشددا ان في حال انضمامه مرة أخرى للأهلي سيضيف الكثير للفريق .

وأضاف سعد سمير في تصريحات لـ قناة " الأهلي " أنه حجازي لاعب كبير والله عوضه عن صبره واجتهاده. 

وتابع أن محمود حسن تريزيجيه نجم فريق استون فيلا للاعب كبير ويحرص دائما على تطوير أدائه مشددا أنه يسير على نفس درب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول.

كما وجه رسالة شكر لـ محمد صلاح لمساندته له خلال فترة اصابته مشددا ان صلاح كان يراسل الأطباء في انجلترا بشأن تطورات اصابته.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باشاك شهير التركي يسعى لـ ضم تريزيجيه مع قرب هبوط استون فيلا

إبراهيم سعيد: تريزيجيه لاعب مميز ويعاني من التجاهل الإعلامي.. فيديو

المشاغب: أتواصل مع "تريزيجيه" ونصحته بالاهتمام بـ "السوشيال ميديا".. فيديو

محمد صلاح يحتفل بهدف تريزيجيه في شباك أرسنال.. شاهد

أسبوع مصري رائع.. شوبير يعلق على تتويج محمد صلاح مع ليفربول بالدوري وتألق تريزيجيه وحجازي

عصام الحضري يهنئ صلاح وحجازي ويتمنى الشفاء لـ مختار مختار

ترشيحاتنا

عودة الأباتشي.. أول تعليق من كارتيرون في فوز الزمالك على بيراميدز

بعد الفوز على بيراميدز .. الزمالك يتصدر تويتر

تزوج وعمره 103 سنوات| وفاة أحمد عابدين أكبر معمر في سوهاج عن 113 عامًا

شوبير يكشف كافة تفاصيل تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا واجتماع الكاف.. فيديو

بيع اللاعب خَيار مطروح.. اتجاه فى الأهلي لتجميد كهربا .. تفاصيل

أحمد مرتضى: مشكلتي في أزمة كهربا مع الأهلي حول من سيدفع الغرامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتقنية 5G ومعالجات إنتل.. سامسونج تعلن عن Galaxy Book Flex 5G "صور"

أم لـ 15 طفلا تنتظر مولودا جديدا .. تعرف على روتينها اليومي لرعاية عائلتها

التين الشوكى.. فوائد لا تعلمها عنه