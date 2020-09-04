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محافظات

"أوقاف البحر الأحمر": افتتاح مسجدين جديدين بعد إنهاء الإنشاءات بهما قريبا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:17 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

 كشف الشيخ محمود الشيمى، مدير أوقاف البحر الأحمر، أن أعمال الإنشاءات لمسجدين جديدين بمحافظة البحر الأحمر جارية، وهما مسجد السكان بالقصير، ومسجد الأحياء بمدينة الغردقة .

 

وأضاف الشيمي في تصريح له، أنه سيتم افتتاح المساجد عقب الانتهاء من الإنشاءات بهما، وعقب ورود تعليمات من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالافتتاح مؤكدًا أن ما زالت الإنشاءات تجرى داخل المسجدين، الذين تقوم بإنشائهما وزارة الأوقاف .

 

وتابع: أن صلاة الجمعة اليوم تمت تحت إجراءات احترازية مشددة داخل قرابة 234 مسجدا بالمحافظة بينهم 100 مسجد بالغردقة، حيث تم التشديد علي ارتداء الكمامة واحضار المصلين سجاد الصلاة معهم وكذلك الحفاظ علي التباعد والمسافات اثناء الصلاة والتأكيد على تعليمات الوزارة بالنسبة لوقت الخطبة.

 

وكان عقم العاملون بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة المصلين قبل دخولهم لأداء صلاة الجمعة اليوم تنفيذا لتطبيق الاجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ولمنع انتشار الفيروس، كذلك قام العاملون في المسجد ومتطوعين بتوزيع أكياس بلاستيكية للصلاة عليها لمن حضروا للمسجد بدون مصليات ووضعت داخل المسجد علامات يتم الصلاة عليها كعلامات إرشادية للحفاظ علي التباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

وأنهت مديرية أوقاف البحر الأحمر استعدادها لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة وقامت أوقاف البحر الأحمر بتعقيم وتطهير 234 مسجدا على مستوى المحافظة لاستقبال المصلين بها لصلاة الجمعة، كذلك التأكيد علي تعليمات وزارة الأوقاف بالنسبة لصلاة الجمعة.

 

وتؤدي صلاة الجمعة بمدينة الغردقة داخل 100مسجد، وسفاجا 34، وغارب 26، والقصير 27 مسجدا، ومرسي علم 11 مسجدا، وحلايب وشلاتين وابو رماد 36 مسجدا

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