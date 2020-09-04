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فن

شاهد | عمرو دياب يطرح كليب "بحبه"

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:45 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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قسم الفن
طرح النجم الكبير عمرو دياب عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، كليب أغنيته "بحبه" التي صدرت في الصيف الماضي ضمن أغنيات ألبوم سهران.

ويؤرخ عمرو دياب بهذه الخطوة لأغنياته عن طريق حفلاته المصورة سينمائيا، حيث صور الأغنية بتقنيات سينمائية، وذلك على شواطئ الساحل الشمالي.

بحبه كلمات أيمن بهجت قمر ألحان محمد يحيى توزيع أسامة الهندي.

ومن ناحية أخرى مازالت أغنية "أماكن السهر" للهضبة تحقق نجاحا كبيرا يوما بعد الآخر حيث قارب عدد مشاهداتها على موقع يوتيوب من ٧ ملايين مشاهدة خلال الأسبوع الأول من طرحها.

وتصدرت الأغنية قوائم الأكثر استماعا على تطبيقات الموسيقى المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.



https://www.youtube.com/watch?v=02ye3hzQpK4&feature=youtu.be
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