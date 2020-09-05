إطلاق اسم الشهيد إبراهيم محمود على مدرسة بهنباي الإعدادية بالزقازيق





وأشار المحافظ إلى أنه يأتى هذا القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 43 / ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى مذكرة الإدارة العامة للمجالس واللجان والمؤتمرات بالمحافظة المحررة فى ٢٠٢٠/٨/٢٣ بشأن إطلاق اسم الشهيد إبراهيم محمود محمد الهادى بيومى على مدرسة بهنباى الإعدادية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية وعلى كتاب رئاسة مركز ومدينة الزقازيق رقم ٦٦٥٤ فى ٢٠٢٠/٧/٢٧ بشأن موافقة المجلس التنفيذي للمركز بجلسة 27 / 2 / ٢٠٢٠ على إطلاق اسم الشهيد إبراهيم محمود محمد الهادى بيومى على مدرسة بهنباى الإعدادية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية وعلى نموذج الإستشهاد الصادرة من هيئة التنظيم والإدارة إدارة السجلات العسكرية بوزارة الدفاع بإستشهاد الجندى إبراهيم محمود محمد الهادى بيومى بتاريخ 5 / 10 / 2015 وعلى موافقة مديرية التربية والتعليم بالشرقية بكتابها رقم ٢٩٢ فى 17 / 8 / ٢٠٢٠.



