برلماني لـ وزيرة الثقافة: أين الرقابة على نتفليكس ؟!

تقدم جون طلعت عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة حول دور الرقابة على المصنفات الفنية فى الأعمال التى تبث عبر تطبيقات مشهورة مثل نتفليكس وغيرها.





وأشار طلعت فى بيان صحفى له، إلى أن بعض هذه الأعمال تحمل تجاوزات وإساءات لا يتقبلها المجتمع المصرى ومؤخرا تابعنا أن هناك عمل يقدم على تجسيد الذات الإلهية وهذه كارثة لا يمكن السكوت عليها.





وأكد جون أن المعايير التى تستند إليها الرقابة بشكل عام يجب أن تطبق بصرامة على أى عمل فنى يسمح بتداوله داخل مصر وليس معنى أن العمل الفنى يعرض عبر تطبيقات إلكترونية لمستخدمى شبكة الانترنت أنه مستثنى من الرقابة ويسمح فيه بالتجاوزات والاساءات.





وأشار جون إلى أن أحد أهم أدوار الرقابة هو الحفاظ على قيم وثوابت المجتمع، مضيفا :"المجتمع المصرى لا يقبل أبدا الإساءة الى الأديان او المقدسات وهذه النقطة بالنسبة له خط أحمر وجزء أصيل من ثوابته لذا فإن تتالى الأعمال الفنية المسيئة للأديان تستدعى تدخل رقابى عاجل لوقف هذه الكارثة".